TCDD'den özelleştirme iddialarına yanıt

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından, kurumun bünyesinde yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerine son verilmesi veya TCDD'nin özelleştirilmesi gibi bir durum söz konusu olmadığı bildirildi.

TCDD basın organlarında çıkan 'kurumun satılacağı' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Demiryolu sektörünün serbestleştirilmesinin 1 Mayıs 2013'te yürürlüğe giren "6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun" ile gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, böylelikle TCDD ile birlikte özel sektör demiryolu tren işletmelerinin de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı denetiminde rekabete dayalı olarak faaliyet göstermelerinin amaçlandığı kaydedildi. Türkiye'de demiryolu işletmeciliğinin kaliteli, emniyetli, ekonomik sunulması amacıyla demiryolu altyapısına yapılan yatırımlara devam edileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Altyapı yatırımlarının yanında TCDD eliyle demiryolu taşımacılığı hizmetlerinin sürdürülmesi amacıyla yüksek hızlı tren setleri, elektrikli ve dizel setleri teminine yönelik yatırımlarımız da devam etmektedir. TCDD bünyesinde yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerine son verilmesi veya TCDD'nin özelleştirilmesi gibi bir durum söz konusu değildir." İLGİLİ HABER TCDD için özelleştirme hamlesi yolda İLGİLİ HABER Meclis gündeminde: TCDD siber suç mu işliyor?