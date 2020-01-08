Meclis gündeminde: TCDD siber suç mu işliyor?

Yüksek hızlı trenlerde internet bağlantısı üzerinden soL, BirGün, Cumhuriyet ve Sözcü gibi haber sitelerine girişin yasaklanması haberimizin ardından CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç konuyu Meclis'e taşıdı. Kılınç önergeyle, 'Yolcuların şikayetlerine konu olan ve medyaya da yansıyan erişim engeli ile ilgili inceleme yapılmış mıdır?' diye sordu ve engellemenin gerçekleşme biçiminin yarattığı diğer bir kuşkuyu da gündeme taşıdı: Siber suç!

Yüksek hızlı trenlerin (YHT) internet bağlantısı üzerinden soL, BirGün, Cumhuriyet ve Sözcü gibi haber sitelerine girişin yasaklanması Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç tarafından Meclis gündemine taşındı.

'MAN IN THE MIDDLE' SALDIRISI (ARAYA GİREN ADAM)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na yazılı soru önergesi veren Kılınç, konuyla ilgili inceleme yapılıp yapılmadığını sordu. Kılınç, "Yolcunun elde ettiği ekran görüntülerine göre YHT'deki internet bağlantısı, yolcuların belirtilen sitelere erişimini engellemekle kalmayıp kendisini o sitelerden birisiymiş gibi sunan bir başka sunucuya bağlantı sağlamaktadır. Bu durum ‘araya giren adam saldırısı’ (man in the middle attack) olarak bilinen siber suç kapsamına girmektedir" diyerek, Bakanlığın siber saldırı olup olmadığına ilişkin bilgisini de sorguladı.

Kılınç'ın Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın’ın 04 Ocak 2020 günü saat 09.30 İstanbul –Ankara YHT seferi ile 05 Ocak 2020 günü saat 11.30’daki Ankara- İstanbul YHT seferlerinde tespit ettiği söz konusu internet sansürü ile ilgili Ulaştırma Bakanı Turhan’a yönelttiği sorular şöyle:

Yüksek Hızlı Trenlerde kullanılan internet bağlantısı üzerinden erişimi engellenen internet siteleri var mıdır? Varsa hangi sitelerin erişimi hangi gerekçe ile engelenllenmiştir?

04.01.2020 günü saat 09.30 İstanbul –Ankara YHT seferi ile 05.01.2020 günü saat 11.30’daki Ankara- İstanbul YHT seferlerinde yolcuların şikayetlerine konu olan ve medyaya da yansıyan erişim engeli ile ilgili inceleme yapılmış mıdır? Yapılmışsa sorunun neden yaşanmış olabileceği tespit edilmiş midir?

Söz konusu sitelere YHT internet servisi üzerinden ulaşılabildiği teyid edilmiş midir?

Yolcunun elde ettiği ekran görüntülerine göre YHT'deki internet bağlantısı, yolcuların belirtilen sitelere erişimini engellemekle kalmayıp kendisini o sitelerden birisiymiş gibi sunan bir başka sunucuya bağlantı sağlamaktadır. Bu durum ‘araya giren adam saldırısı’ (man in the middle attack) olarak bilinen siber suç kapsamına girmektedir. Bakanlığınız bu konuda bir inceleme yapmış mıdır?

Kılınç'ın önergesinin ardından herkes "TCDD siber suç mu işliyor" sorusunun yanıtını bekliyor.