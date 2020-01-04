Yüksek Hızlı Tren'de soL, Birgün, Cumhuriyet ve Sözcü okumak yasak!

AKP'nin 'yandaşı' olmayan haber sitelerinine giriş TCDD'ye bağlı YHT'nin internet bağlantısı üzerinde yasaklandı. Erişim engelleme ve sosyal medya yasaklarına bu sefer YHT trenlerinin internet bağlantısı üzerinden soL, Birgün, Cumhuriyet ve Sözcü gibi haber sitelerine girişin yasaklanması eklendi. Sosyal medya mesajıyla tepki gösteren tiyatro sanatçısı ve soL yazarı Orhan Aydın ile görüştük.

Tiyatro sanatçısı ve soL yazarı Orhan Aydın TCDD'ye ait Yüksek Hızlı Tren'deki interneti kullanmaya başladığında soL haber portalı, Birgün, Cumhuriyet ve Sözcü gibi muhalif haber sitelerine giriş yapılamadığını gördü. Hürriyet, Yenişafak gibi sitelere ise girilebiliyordu. Trende seyahat ederken istediği siteye girememesi üzerine tepki gözteren Aydın, duruma itiraz etti ve trendeki diğer yolcuların desteğini aldı. Telefonla görüştüğümüz Aydın, ''AKP'nin korkak ve zavallıca yasaklayıcı zihtiyeti, her yerde karşımıza çıkıyor. Kin ve nefret dolular'' dedi.

2007 yılında çıkan “5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” içerik engellemeyi hayatımıza sokan AKP, çok sayıda internet sitesine erişim ülkemizde engelledi. AKP satın alamadığı muhalif haber sitelerinin kamuya açık alanda, seyahat ederken girilmesini yasaklıyor. İnsanların doğru haber alma hakkını engelliyor.

AKP'nin yasaklama zihtniyeti yüzünden çoğu "yandaş" olarak bilinen şirketler, kurumlar ve kişiler haber karartmanın keyfini çıkartıyor. Karartmak istedikleri haberin erişimini, herhangi bir şekilde yargılama sürecini başlatmadan, sadece sulh ceza hakimliklerine şikayet yoluyla engelliyorlar.

YHT adlı TCDD trenindeki interneti kullanmaya başladığınızda AKP faşizminin duvarına çarpıyorsunuz.

Tüm soL ,sosyalist haber siteleri ve muhalif gazeteler ERİŞİME KAPALI.

Aklınız çürük,kin ve nefret dolusunuz! pic.twitter.com/BbnSjMhAp3 — orhan aydın (@orhanaydin6) January 4, 2020

ORHAN AYDIN'IN KARŞILAŞTIĞI MESAJ NE ANLAMA GELİYOR?

YHT'de uygulanan engellemenin biçimi ayrıca üzerinde durulmayı hak ediyor. Erişim engellemeye ilişkin herhangi bir mesajla karşılaşılmadığı için kullanıcının kafasını karıştırabilecek, hatta bu mesajla karşılaştığı için bağlanmaya çalıştığı siteyle ilgili güvenlik kaygıları yaşamasına neden olabilecek bir mesaj.

Teknik olarak bu durum, "güvenli bağlantı sağlayan" bir siteye bağlanırken ortaya çıkıyor. haber.sol.org.tr böyle bir site. (SSL sertifikası ile sağlanıyor bu.) Bağlanan kişi haber.sol.org.tr'ye bağlanırken, aslında başka bir sunucuya yönlendirildiğinde tarayıcısı bu uyarıyı veriyor.

Bu durumda TCDD'nin haber.sol.org.tr bağlantısı kurmaya çalışan yolcusunu başka bir sunucuya yönlendirdiği anlaşılıyor. Yani TCDD'nin sunduğu internet bağlantı altyapısı, haber.sol.org.tr'ye bağlantıya izin vermemekle kalmıyor, başka bir yönlendirmede bulunuyor.

Bu durumda kullanıcılar, "bu web sitesi, kişisel veya finansal bilgileriniz çalmak için..." diye başlayan mesajla karşılaşıyorlar.

Mesaj, haber.sol.org.tr sitesinin kötü amaçlı bir site olduğunu değil, kötü amaçlı bir unsurun (!) kullanıcıyla haber.sol.org.tr arasına girdiğini gösteriyor.