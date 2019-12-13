Alaturka bilgi çağı: Erişimi engelleme!

'Cibuti'ye cami açmaya gitmek için 744 bin liralık uçak tuttular...' başlıklı haberimiz iki mahkeme dolaştıktan sonra alınan kararla engellendi. Erişim engelleme tuhaflıklarını yazdık. Bir de sürprizimiz var: soL'un engellenen haberleri. Tam liste!

2019 Mayıs'ında yargı reform paketi Erdoğan tarafından yapılan bir toplantıyla duyuruldu. Erdoğan bu toplantıda yaptığı konuşmada "Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak." demişti.

Gariplik şu ki, bu düzenleme zaten 2014 yılında yapılmıştı.

2007 yılında çıkan “5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” içerik engellemeyi hayatımıza sokarken, çok sayıda internet sitesine erişim ülkemizde engellendi. 2014'te yapılan düzenleme "site engelleme" yerine içerik engellemeyi teşvik eden bir düzenleme oldu.

İçerik engelleme uzun süredir internet sansürünün vahşi ve hukuksuz bir biçimi olarak hayatımızda.

NOTER YARGI SÜRECİ:

SANSÜRCÜNÜN ERİŞİM ENGELLEME REHBERİ

Erişim engelleme şöyle işliyor.

ADIM 1: BİR ŞEY YAPIN (AKP'Lİ YA DA YANDAŞ OLMAYANLAR HİÇ DENEMESİN)

Önce haber konusu olacak bir şeyler yapıyorsunuz. Bu örneğin El Kaide bağlantılı bir sivil toplum kuruluşundan "Suriye halkının sesini dünyaya duyurduğunuz için" ödül almak da olabilir, çalıştırdığınız işçilere 6 ay ücret vermedikten sonra onları tazminatsız işten çıkarmak ya da vekil lojmanına temizliğe gelen bir Polonyalı kadının (karışmasın Polonyalı!) şüpheli intiharı da!

ADIM 2: HABERİ HABER YAPMAKTA ISRARLI BİR SİTE BULUN (MALESEF İNATLA YAPIYORLAR)

Sonra haber siteleri bunu haber yapıyorlar. Kayseri'de açılışı yapılan bir millet bahçesini ya da İbrahim Zengin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin "Fatiha okuyup üflenince sönen mum" projesini değil de sizin olayınızı haberleştiren siteler malesef hâlâ mevcut.

ADIM 3: MAHKEMEYE BAŞVURUN

Bir dilekçeyle mahkemeye başvuruyorsunuz. Haberinize, (pardon "yalan" habere) erişimin engellenmesini talep ediyorsunuz.

Mahkeme karar veriyor. Duruşma filan yapılmıyor. Bilirkişiye başvuran da yok. Mahkeme kararı veriyor ve eğer talebinizi uygun görürse engelleme kararını Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne yolluyor. ESB de ilgili haber sitesine kararı iletip, haberi kaldırmalarını istiyor.

Habere erişim bir taraftan da (Türkiye sınırları içindeki internet kullanıcıları için) BTK tarafından engelleniyor.

Karşınıza şöyle bir sayfa çıkıyor mesela Türkiye sınırları içinden erişmeye çalışırsanız.

Site sorumluları bunun dışında da haberi yayından kaldırmak zorunda. Zira yukarda gördüğünüz sayfa "güvenli bağlantı" ile izlenen adresler için çıkamıyor. Başında "http" yerine "https" olan bir internet bağlantısını (URL) engellemek ancak tüm sitenin erişime kapatılmasıyla mümkün. Yine de buna güvenip haberi yayından kaldırmayan siteler için tam kapatma kararı alınması ihtimali var.

ADIM 4: ERİŞİM ENGELLEME KARARI ÇIKMAZSA İTİRAZ EDİN

Diyelim ki mahkeme erişim engelleme kararı çıkarmadı. Belki sizin asrın liderimize ve onun çevresinde oluşmuş çeteye ne kadar bağlı olduğunuzu anlamadılar, belki hakim "kesin fetöcü!" denilen türden.

İtiraz edin. Sıkıştırın biraz.

ADIM 5: YİNE OLMAZSA ÜST MAHKEMEYE...

İtirazdan da sonuç alamazsanız, üst mahkemeye... Üst üste iki mahkeme heyeti birden "kesin fetöcü" olacak değil ya.

Bakarsanız, bu şekilde erişim engelleme kararı aldırma ihtimaliniz kaba ve indirgeyici bir matematikle yüzde 75'e yaklaşıyor. Yani iki mahkemenin birden "bu haberin nesini erişime kapatalım, manyak mısınız siz?" deme ve "reyis filan tanımam, hukuk diye bir şey var kardeşim" diyerek diklenme ihtimali kararların hilesiz yazı turayla alındığı düşünülürse bir bölü dört.

MECLİS BAŞKANINA ZORLUK ÇIKARMIŞLAR

"Cibuti'ye cami açmaya gitmek için 744 bin liralık uçak tuttular..." başlığını taşıyan haberimiz (ve aynı içerikte başka haber sitelerinde yayınlanmış haberler) için 10 Aralık 2019 tarihinde alınan erişim engelleme kararı yukardaki reçetenin tüm adımlarıyla uygulandığı bir süreç sonucunda alındı.

Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi'ne yapılan başvuru reddedildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı vekili Av. Celalettin Gürses, bu red kararına itiraz etti. Mahkeme bu itirazı yerinde görmediği için dosya Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi'ne geldi.

5. Sulh Ceza, itirazı kabul etti ve habere erişimin engellenmesine karar verildi.

Şimdi haberimizi okumak isterseniz şu linke tıklıyorsunuz:

https://haber.sol.org.tr/turkiye/cibutiye-cami-acmaya-gitmek-icin-744-bin-liralik-ucak-tuttular-275369

Ve karşınıza şu görüntü çıkıyor:

Göreceğiniz gibi ESB tarafından tarafımıza iletilen erişim engelleme kararının gereği olarak haberimizi yayından kaldırdık. 10 gün boyunca yayında kaldığı ve okurlara ulaştığı için şanslı, aylar sonra göre dönüp ulaşılmak istendiğinde bulunamayacağı için şanssız bir haber.

Bu arada mahkemenin almış olduğu kararda herhangi bir gerekçe yok!

Gerekçe yok dedik ama en azından sayın mahkeme heyetinin "ne tür bir akıl yürütmeyle" kararı aldığına dair bir bilgi var burada:

"İfade özgürlüğü ile özel hayatı saygı arasındaki denge de gözetilerek" alınmış karar. Devlet kasasından 744 Bin lira harcayarak Cibuti'ye uçak yolculuğu yapmanın bayağı özel bir hayat olduğunu kim inkâr edebilir!

soL'DAN BÜYÜK HİZMET: TAM LİSTE

Şimdiye kadar Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne bildirilen mahkeme kararlarıyla erişime engellenen 308 bağlantı var. Bağlantı diyoruz, çünkü erişim engelleme kararı alınan içerik arasında haber sayfaları dışında şeyler de var.

Mesela şu bağlantıya erişim engellenmiş durumda:

http://haber.sol.org.tr/arama?metin=%C3%9Cvey+anne

Yani soL'da üvey annelerle ilgili bir arama yapmak isterseniz, sizi bekleyen hayal kırıklığı!

Yurtdışında olan ya da BTK'nın sansür duvarını atlamış olanlar için yukardaki linkin karşılığı şöyle bir şey:

Uzatmadan erişime engellenmiş bağlantılarımızın tam listesini de okurlarımızla paylaşalım.

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/basbakan-hirsizlarin-avukati-oldu-haberi-87627

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/erdogan-paralarini-kimlerle-sifirladi-haberi-88607

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/van-halkinin-acisi-yandas-sermayenin-bayramina-cevrildi-haberi-58930

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/yeni-ses-kayitlari-yayinlandi-kisiklidaki-paralar-nasil-transfer-edildi-basbakan-h

http://haber.sol.org.tr/yazarlar/kemal-okuyan/bu-sebeke-dagilir-ya-da-dagitilir-85258

http://www.haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/el-kadi-istiyor-erdogan-rabiadan-vazgeciyor-haberi-89588

http://haber.sol.org.tr/yazarlar/erbil-tusalp/olmustur-gecmemistir-92962

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/erdogan-bayraktar-butun-pis-isleri-bana-yaptiriyorlar-haberi-88403

http://haber.sol.org.tr/turkiye/mimar-sinan-ogrencileri-kahkahalarimiz-susturulamaz-101504

http://haber.sol.org.tr/turkiye/erisim-engellendi-yeniden-yayimliyoruz-suriyeye-muhimmat-tasiyan-mit-tirlarina-iliskin

http://haber.sol.org.tr/turkiye/erisim-2-kez-engellendi-tekrar-yayimliyoruz-suriyeye-muhimmat-tasiyan-mit-tirlarina-iliskin

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/thy-tonlarca-silah-tasimis-bunun-adi-savas-sucu-haberi-89568

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/tacizde-indirim-travmanin-nedeni-basin-da-olabilir-haberi-33788

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/kayseride-yardim-paralariyla-alinan-Altinlar-dugunde-takildi-haberi-68921

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/dincer-in-bakan-olmasi-bilime-agir-bir-darbedir-haberi-44307

http://haber.sol.org.tr/turkiye/omer-dincerin-intihali-sayfa-sayfa-raporlandi-47418

http://haber.sol.org.tr/mansetler/zonguldakta-seriat-kanunu-haberi-12621

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/bir-yildir-susuyor-gokcek-90-milyon-dolari-ne-yapti-haberi-99585

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/tayyipe-asik-oldum-dedi-ihaleyi-kapti-haberi-76920

http://haber.sol.org.tr/turkiye/bilal-ile-esranin-turgevine-yapilan-kamu-kiyaklarinin-sirali-tam-listesi-126950

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/suriyede-dusurulen-ucak-icin-suc-duyurusu-ucak-kasitli-dusuruldu-haberi-65034

http://haber.sol.org.tr/turkiye/chpli-agbaba-akpnin-rusvet-araci-turgevdir-126190

http://haber.sol.org.tr/turkiye/akp-gunlukleri-2-yayimlandi-yuzde-35in-altina-duseriz-133277

http://haber.sol.org.tr/turkiye/ahmet-davutoglunun-kizi-sinavdan-dusuk-not-aldi-ogretmen-siniftan-alindi-103491

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/mecliste-torpil-atismasi-bakan-dincerin-oglu-nasil-mudur-oldu-haberi-62488

http://haber.sol.org.tr/türkiye/suriyeye-muhimmat-tasiyan-mit-tirlarina-iliskin-onemli-belgeler-105214

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/yusuf-yerkel-gorevden-alindi-haberi-92913

http://haber.sol.org.tr/turkiye/universitenin-18-bin-metrekarelik-alani-turgeve-peskes-cekildi-120211

http://haber.sol.org.tr/yazarlar/aydin-bener/yav-arkadas-boyle-bir-sey-olabilir-mi-18827

http://haber.sol.org.tr/turkiye/fuat-avni-bilal-erdogan-paralarla-italyaya-kacti-131685

http://haber.sol.org.tr/ekonomi/darphanede-skandal-isciyi-greve-zorlayip-vurgunu-vurdular-haberi-76858

http://haber.sol.org.tr/turkiye/bilal-erdoganin-goz-diktigi-etiler-polis-okulu-resmen-kapatildi-104432

http://www.haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/erdoganin-cocuklarinin-yönettigi-vakfa-milyonlar-aktarilmis-haberi-84517

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/iste-bilal-erdoganin-yeni-goruntuleri-vurguna-bakanlar-kurulu-destegi-haberi-86012

http://haber.sol.org.tr/turkiye/ilahiyat-profesorune-cocuk-pornosu-sorusturmasi-haberleri-icin-yayin-yasagi-141453

http://haber.sol.org.tr/dunya/isid-petrolunu-bilal-erdoganin-sirketi-satiyor-138168

http://haber.sol.org.tr/dunya/bilal-erdoganin-isidle-yaptigini-gösteren-belgelerimiz-var-140639

http://haber.sol.org.tr/yazarlar/ilker-belek/diyanetin-pedofilisi-142226

http://haber.sol.org.tr/turkiye/ytu-rektor-yardimcisindan-duzeltme-tamam-hakaret-yok-bir-sey-yapmayacagiz-117407

http://haber.sol.org.tr/turkiye/bu-sozler-ytu-rektor-yardimcisina-ait-biz-bir-peygambere-bir-de-erdogana-laf-soyletmeyiz

http://haber.sol.org.tr/toplum/edirnede-ilahiyatci-profesore-cocuk-pornosu-sorusturmasi-140488

http://www.haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/akp-li-meclis-uyesi-adayi-tutuklandi-haberi-12302

http://www.haber.sol.org.tr/toplum/cinsel-istismardan-tutuklanan-sube-baskani-cocuklarla-konusmak-icin-sahte-hesap-acmis-142923

http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/akp-li-meclis-uyesi-adayi-tutuklandi-haberi-12302

http://haber.sol.org.tr/toplum/karabukten-izmire-iskenceye-gelen-ceteye-ceza-yagdi-139035

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/dusurulen-turk-savas-ucagiyla-ilgili-sorusturma-hakan-fidan-icin-sorusturma-talebi

http://haber.sol.org.tr/turkiye/erdogandan-milletin-koyacagiz-diyen-mehmet-cengize-hediye-133245

http://haber.sol.org.tr/turkiye/tekman-kaymakami-kurtce-konusulmasin-demedik-anlasilabilir-dil-kullanilsin-dedik-126839

http://haber.sol.org.tr/toplum/cocuklara-iskence-yapan-uvey-anne-cezaevinde-dovuldu-140678

http://haber.sol.org.tr/toplum/cocuklara-iskence-yapan-uvey-anne-ankaraya-nakledildi-140728

http://haber.sol.org.tr/arama?metin=%C3%9Cvey+anne

http://haber.sol.org.tr/turkiye/bilal-erdogan-italyada-protesto-edildi-katil-erdogan-139226

http://haber.sol.org.tr/medya/sol-gazetesinden-bilal-erdogan-ilani-kayip-araniyor-haberi-85690

http://haber.sol.org.tr/turkiye/iste-bilal-erdoganin-5-restorani-138904

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/bim-10-yillik-iscisini-hamile-kaldiktan-sonra-hirsizlikla-suclayarak-isten-atti-130689

http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/yoksulun-organi-zengine-haberi-2863

http://haber.sol.org.tr/toplum/gericilerin-cocuk-istismari-suruyor-eline-kilic-verip-cihat-cagrisi-yaptirdilar-151353

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/dosyada-el-kadi-erdogan-ortakligi-var-haberi-85132

http://haber.sol.org.tr/toplum/msgsude-bir-tuhaf-akademisyen-kadin-boyle-kahkaha-atmaz-101353

http://haber.sol.org.tr/toplum/mimar-sinan-ogrencilerinden-17si-serbest-8ine-ek-gozalti-151700

http://haber.sol.org.tr/toplum/msgsudeki-gozalti-operasyonunun-ardinda-o-akademisyen-mi-var-151524

http://haber.sol.org.tr/toplum/mimar-sinan-ogrencilerine-sabah-baskini-151486

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/fatihte-afet-toplanma-alanina-insaat-haberi-97881

http://haber.sol.org.tr/toplum/ihh-yetim-cocuklarin-eline-oyuncak-silah-verdi-cihat-cagrisi-yaptirdi-149949

http://haber.sol.org.tr/toplum/akpnin-yeni-anayasasini-destekleyenler-tanidik-cikti-ensar-vakfi-ihh-umut-der-151977

http://haber.sol.org.tr/toplum/reyhanlida-el-kaide-hastanesi-ihh-yine-isin-icinde-152737

http://www.haber.sol.org.tr/toplum/milli-egitimde-sadece-iki-ilcede-milyonlarca-liralik-vurgun-152873

http://haber.sol.org.tr/toplum/ismail-kahraman-kultur-merkezindeki-tecavuzlerin-ustu-ortuluyor-153895

http://haber.sol.org.tr/toplum/yargi-iki-kizina-tecavuz-eden-baba-hakkinda-6-ay-boyunca-uyudu-153914

http://haber.sol.org.tr/kadinin-gunlugu/gericiligin-yeni-portresi-sumeyye-erdogan-haberi-36557

http://haber.sol.org.tr/toplum/homofobik-doktora-tepki-yagdi-154977

http://haber.sol.org.tr/toplum/gerici-derneklerden-ortak-etkinlik-alevilik-sapkinliktir-155017

http://haber.sol.org.tr/toplum/9-kadina-satajla-tecavuz-edilen-bitlis-ensar-vakfi-bu-pankarttan-rahatsiz-olmustu-155713

http://haber.sol.org.tr/dunya/abdnin-yolsuzluk-soruşturmasi-genisliyor-suriyeye-yardim-goturen-turk-stklara-yaptirim-155398

m.haber.sol.org.tr/dunya/abdnin-yolsuzluk-sorusturmasi-genisliyor-suriyeye-yardim-goturen-turk-stklara-yaptirim-155398

http://haber.sol.org.tr/toplum/allah-katinda-benimsin-diyerek-ogrencisini-4-yil-taciz-etti-156299

http://haber.sol.org.tr/toplum/berat-albayrak-binali-yildirim-ve-bekir-bozdag-iste-bu-uc-ismin-sicilleri-155051

http://haber.sol.org.tr/toplum/yandas-patron-sancakin-yegeninden-cesmede-yasaya-aykiri-rezidans-136788

http://haber.sol.org.tr/toplum/video-lise-bahcesinde-kurban-kestiler-ogretmenler-kesilen-hayvanla-poz-verdi-159224

http://haber.sol.org.tr/toplum/esi-terfi-eden-hava-baskani-yeni-turkiyede-bizim-borumuz-oter-reisin-adamiyiz-158639

http://haber.sol.org.tr/toplum/gericilige-karsi-aydinlanma-hareketi-raporunu-acikladi-iste-bu-hafta-yasananlar-154348

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/kafepi-calisanlari-musterinin-artigini-yedigi-icin-isten-kovulanlar-oldu-patron-o

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/kafepi-calisanlari-isyan-etti-isciler-sigortasiz-aylardir-maas-verilmiyor-160018

haber.sol.org.tr/tolum/manisada/-9-yaşındaki-çocuğa-cinsel-istismarda-bulunan-öğretmen-tutuklandı-,

http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/akp-li-yonetici-hakime-rusvetten-tutuklandi-haberi-14938

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/bacanak-fena-yakalandi-haberi-85583

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/savci-tugtekin-kumpasi-bize-kurdular-haberi-88429

http://www.haber.sol.org.tr/yazarlar/orhan-gokdemir-panamanin-40-haramileri-155896

http://haber.sol.org.tr/toplum/berat-albayrakin-mailini-hackleyen-redhack-aydin-doganin-ses-kaydini-yayinladi-170169

http://haber.sol.org.tr/toplum/akpnin-burokrati-4-yilda-269-bin-lira-maas-aldi-24-milyonluk-tapu-kaydi-cikti-154583

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/saglik-sistemi-olum-makinasi-gibi-haberi-14178

http://haber.sol.org.tr/toplum/gerger-imam-hatip-lisesinde-30-ogrenciye-cinsel-taciz-meclise-tasindi-174910

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/tubitakta-neler-oluyor-haberi-52081

http://haber.sol.org.tr/toplum/eren-erdem-mermiyi-koyan-osmanli-ocaklari-15857

http://haber.sol.org.tr/toplum/akpnin-cinsel-istismar-onergesi-icin-kaynak-gosterdigi-isim-cinsel-istismardan-yargilaniyor

haber.sol.org.tr/toplum/akpnin-cinsel-istismar-onergesi-icin-kaynak-gosterdigi-isim-cinsel-istismardan-yargilaniyor

http://haber.sol.org.tr/turkiye/osmanli-ocaklari-erdogan-ve-fidanin-adini-kullanarak-harac-topluyor-iddiasi-133134

http://haber.sol.org.tr/toplum/akpnin-cinsel-istismar-onergesi-icin-kaynak-gosterdigi-cinsel-istismar-sanigi-yazar-mahkemeye

haber.sol.org.tr/toplum/akpnin-cinsel-istismar-onergesi-icin-kaynak-gosterdigi-cinsel-istismar-sanigi-yazar-mahkemeye

http://haber.sol.org.tr/toplum/bu-haber-engellendi-akpnin-cinsel-istismar-onergesi-icin-kaynak-gosterdigi-isim-cinsel

haber.sol.org.tr/toplum/bu-haber-engellendi-akpnin-cinsel-istismar-onergesi-icin-kaynak-gosterdigi-isim-cinsel

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/karli-bir-ask-hikayesi-ethem-sancakin-erdogan-aski-176518

http://haber.sol.org.tr/toplum/tacizden-ceza-alan-ogretmen-ensar-vakfi-marmaris-sube-yoneticisi-cikti-152287

http://www.haber.sol.org.tr/emek-sermaye/video-mersin-sehir-hastanesi-insaatinda-maas-alamayan-isciler-eylemde-170848

http://haber.sol.org.tr/dunya/wikileaks-berat-albayrakin-e-postalarini-yayimladi-beratin-kutusu-178012

http://haber.sol.org.tr/toplum/turkcell-genel-muduru-mehmet-simsekin-bakan-olmasini-istemiyor-178251

http://haber.sol.org.tr/toplum/akpli-yonetici-17-yaşındaki-cocugu-taciz-etti-yazısma-sosyal-medyadan-yayinlandi-178183

http://haber.sol.org.tr/medya/sibel-uresin-mide-bulandirmaya-devam-ediyor-haberi-56612

http://haber.sol.org.tr/toplum/bogazicinde-komunistlerden-ihh-sizintisi-aciklamasi-178295

http://haber.sol.org.tr/toplum/ericsson-sorusturmasi-turkcelle-sicradi-179823

http://haber.sol.org.tr/medya/yandas-kanalda-skandal-sozler-yilbasina-karsiyiz-kim-ortaligi-havaya-ucurursa-ucursun-180926

http://haber.sol.org.tr/turkiye/kim-bu-osmanli-ocaklari-129386

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/babacim-boyle-semirdi-erdoganin-malvarliginin-oykusu-haberi-88694

http://haber.sol.org.tr/turkiye/akpli-patronlarin-arkasindaki-kilit-isim-mubariz-mansimov-gurbanoglu-113955

http://haber.sol.org.tr/toplum/15-temmuzda-sov-yapan-valiye-kotu-haber-184311

http://haber.sol.org.tr/toplum/cihatci-cete-destekcilerini-protesto-eden-sdu-ogrencilerine-ceza-185863

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/uyusturucu-baronundan-rusvet-alan-savciya-odul-gibi-ceza-haberi-71298

http://haber.sol.org.tr/turkiye/osmanli-ocaklari-yoneticisine-kirmizi-plaka-133119

http://haber.sol.org.tr/toplum/bomba-yuklu-arac-istihbarati-ilk-once-bilalin-turgevine-ulasti-146792

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/googlea-serefli-tayyip-yazinca-sizi-bu-goruntu-karsiliyor-haberi-74143

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/rusvet-isteyen-savciyi-neredeyse-odullendireceklerdi-haberi-48546

http://haber.sol.org.tr/toplum/osmanli-ocaklari-dernegi-yoneticisi-istifa-etti-uzak-durun-para-goturmeye-calisiyorlar-189191

http://haber.sol.org.tr/toplum/16-yildan-fazla-ceza-alan-cocuk-istismari-sanigi-istinaf-mahkemesinde-beraat-etti-184799

http://haber.sol.org.tr/toplum/cocuk-istismarcisi-patron-tahliye-edildi-183037

http://haber.sol.org.tr/toplum/serbest-birakilan-cocuk-istismarcisi-yeniden-gozaltinda-171006

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/modern-patroniceden-akpyle-kolkola-kayyum-atagi-evrim-arasin-kisa-oykusu-184534

https://haber.sol.org.tr/yazarlar/orhan-gokdemir/adalet-dusu-180780

http://haber.sol.org.tr/toplum/saray-danismaninin-kizi-hakim-yapildi-partili-cumhurbaskanligindan-sonra-partili-hakimlik

http://haber.sol.org.tr/medya/trtde-skandal-psikoloji-programi-yaptirilan-kisi-sahte-doktor-cikti-188883

http://haber.sol.org.tr/toplum/cihatci-cete-destekcisi-vakiftan-okullarda-kampanya-195847

http://haber.sol.org.tr/toplum/350-askerin-zehirlendigi-bir-askerin-de-hayatini-kaybettigi-olayin-altindan-yandas-sirket

http://haber.sol.org.tr/dunya/yeni-sizinti-maltafiles-erdogan-ailesine-25-milyon-dolarlik-gemi-hediye-edilmis-197853

http://haber.sol.org.tr/toplum/koru-hastanesi-rezaleti-eksi-sozluk-ve-yargi-bir-oldu-ozel-hastaneyi-savundu-197682

http://haber.sol.org.tr/medya/saglik-programlarinda-her-sey-satilik-doktor-bu-ne-191842

http://haber.sol.org.tr/toplum/koru-hastanesinden-aciklama-aileden-yanit-geldi-197758

http://haber.sol.org.tr/toplum/eksi-sozlukte-buyuk-boykot-197756

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gdo-tartismasinda-itu-pes-etti-haberi-73317

http://haber.sol.org.tr/toplum/95-yillik-tarihi-spor-kulubune-yok-bilalin-turgevine-var-136419

http://haber.sol.org.tr/toplum/akp-ilce-baskaninin-ortagina-imar-kiyagi-4-kat-konut-alani-10-kat-otel-alani-oldu-140341

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akp-secimde-de-hirsizlik-pesinde-haberi-88971

http://haber.sol.org.tr/toplum/istanbulda-uc-akp-yoneticisi-son-bes-yilda-126-ihale-kazandi-192275

http://haber.sol.org.tr/toplum/hayir-diyen-kadini-taciz-eden-akit-calisani-kendisini-boyle-savundu-internette-yayinlanmasin

http://haber.sol.org.tr/turkiye/kadikoyde-odpli-genci-olduren-katilin-avukati-mhp-adayi-cikti-116422

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye-somurunun-kisa-hikayesi-koc-holdingin-ikinci-ceyrek-kari-142-milyar-lira-206618

http://haber.sol.org.tr/toplum/cocuklar-evlenebilir-diye-fetva-verdi-solun-haberine-dava-acti-176187

http://haber.sol.org.tr/toplum/karlovun-katili-polis-akpnin-egitimcisi-nureddin-yildizin-sohbetlerine-gidiyormus-180084

http://haber.sol.org.tr/toplum/orhan-gokdemir-ilahiyatcilara-ahlak-ve-olcu-dersi-veriyoruz-200562

http://haber.sol.org.tr/toplum/yargida-akp-donemi-o-fetocu-degil-bizzat-sahidim-dedi-hakim-serbest-kaldi-198745

http://haber.sol.org.tr/toplum/video-el-kaide-seyhi-fetvayi-verdi-nureddin-yildiz-okuyun-198102

http://haber.sol.org.tr/toplum/video-akpli-vekilin-cevap-veremedigi-soru-190973

http://haber.sol.org.tr/medya/anadolu-ajansinin-yaptigi-cinsel-istismar-haberinde-buyuk-bir-eksik-var-150132

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/bu-da-otomatik-tren-yolsuzlugu-haberi-86659

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/ethem-sancakin-bmc-fabrikasinda-cinayeti-bir-isci-hayatini-kaybetti-212214

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/solun-ethem-sancaka-ait-fabrikada-cinayeti-haberine-erisim-engeli-212318

http://haber.sol.org.tr/toplum/bakan-fatma-betul-sayan-kayanin-esine-ilisikin-onemli-iddia-213598

http://haber.sol.org.tr/medya/cocuklara-cihat-cagrisi-yaptirip-sola-dava-actilar-karar-aciklandi-213192

http://haber.sol.org.tr/toplum/6-yasinda-cocukla-evlenilebilir-diyen-nurettin-yildizin-avukati-gazetecilere-saldirdi-213629

http://haber.sol.org.tr/yazarlar/mehmet-kuzulugil/nurettin-yildiz-sapiktir-215517

http://haber.sol.org.tr/toplum/nurettin-yildiz-hayrani-mustesar-215713

http://haber.sol.org.tr/yazarlar/orhan-gokdemir/tuhafazakar-suslumanligin-ekonomi-politigi-156638

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/oglunun-arkadasina-da-buyuk-torpil-yapmis-haberi-37299

http://haber.sol.org.tr/toplum/mustesar-dostun-olsun-bir-milyon-borcun-olsun-215919

http://haber.sol.org.tr/toplum/video-alti-yasinda-cocukla-evlenilebilir-diyen-nurettin-yildizdan-demokrasi-cikisi-181726

http://haber.sol.org.tr/toplum/gerici-nurettin-yildiz-faydasiz-ilim-ogretilen-cocugunuzu-dezenfekte-edin-163336

http://haber.sol.org.tr/toplum/cocuk-istismarina-fetva-veren-nurettin-yildiz-protesto-edildi-155469

http://haber.sol.org.tr/toplum/gerici-yazar-cildirdi-6-yasindaki-cocuk-evlenebilir-104974

http://haber.sol.org.tr/toplum/melih-gitti-mustafa-geldi-iste-ankarayi-bekleyen-yeni-karanlik-donem-216267

http://haber.sol.org.tr/toplum/video-nureddin-yildizdan-kadina-siddet-tavsiyeleri-218262

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/kanyondaki-lokantanin-patronu-isciyi-dovmekle-tehdit-etti-burada-olmasak-208685

http://haber.sol.org.tr/toplum/cubbelinin-damadi-palazoglu-akpli-yillarda-nasil-palazlandi-157266

http://haber.sol.org.tr/sites/default/files/baskan.png

https://haber.sol.org.tr/toplum/bakanin-arka-ciktigi-okul-mudurunden-ogretmene-taciz-bu-guzelliginizle-erkek-ogretmenlere

http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/kaymakam-kadin-doktoru-tekmeledi-haberi-41851

http://haber.sol.org.tr/toplum/kadir-topbas-fetoden-gozaltina-alinan-damadindan-5-daire-almis-daireler-5-milyon-tl-168573

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/florence-nightingale-emekcileri-anlatiyor-13-yilda-26-yillik-mesai-yaptim-227607

http://haber.sol.org.tr/toplum/florence-nightingale-emekcisi-somuru-baski-ve-mobbingi-sola-anlatti-225038

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/solun-haberleri-florence-nightingalei-rahatsiz-etti-emek-somurusu-haberlerine-engelleme

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/solun-haberleri-florence-nightingalei-rahatsız-etti-emek-sorumlusu-haberlerine-engelleme

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/solun-haberleri-florence-nightingalei-rahatsiz-etti-227986

http://haber.sol.org.tr/toplum/nurettin-yildiz-gucunu-akpden-aliyor-223856

http://haber.sol.org.tr/medya/nurettin-yildiz-haberine-erisimin-engellenmesi-haberi-de-engellendi-223771

http://haber.sol.org.tr/toplum/nureddin-yildiz-faciasi-suruyor-hukuksuz-cezanin-haberi-de-suc-oldu-219306

http://haber.sol.org.tr/toplum/nureddin-yildiza-pedofil-dedirtmeyen-savci-feto-sanigi-215881

http://haber.sol.org.tr/yazarlar/ali-riza-aydin/pedofili-ve-cinsel-kolelestirme-216473

http://haber.sol.org.tr/toplum/6-yasindaki-cocuk-evlenebilir-diyen-nurettin-yildiz-degil-sol-yazari-orhan-gokdemir-ceza-aldi

http://haber.sol.org.tr/toplum/yandas-vakfin-gerici-baskani-kadinlar-ummetin-en-buyuk-sorunu-201895

http://haber.sol.org.tr/toplum/6-yasindaki-cocukla-evlenilebilir-sozleri-ifade-ozgurlugu-sayildi-198198

http://haber.sol.org.tr/toplum/sol-yazarlarina-dava-ustune-dava-iste-yasananlar-191596

http://haber.sol.org.tr/yazarlar/orhan-gokdemir/oteki-yobaz-182536

http://haber.sol.org.tr/toplum/cemaatlerden-ayni-anda-iptal-karari-saldiri-uyarisi-mi-179885

http://haber.sol.org.tr/toplum/6-yasinda-cocukla-evlenilebilir-dedi-sol-yazarina-hakaret-davasi-acti-180708

http://haber.sol.org.tr/toplum/gerici-ve-yandas-ilahiyatcidan-sol-yazari-gokdemire-hakaret-davasi-172442

http://haber.sol.org.tr/yazarlar/orhan-gokdemir/takkeli-kapitalizmin-elestirisi-168307

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/florence-nightingale-emekcileri-anlatiyor-13-yilda-26-yillik-mesai-yaptim-227984

http://haber.sol.org.tr/toplum/cocuklara-cihat-serbest-savas-karsitligi-yasak-227974

http://haber.sol.org.tr/toplum/nurettin-yildizdan-yine-igrenc-sozler-bir-yabanci-erkek-ve-bir-kadin-228946

haber.sol.org.tr/toplum/ankarada-8-martta-hemsireye-cinsel-taciz-188423

http://haber.sol.org.tr/toplum/selcuk-universitesinde-taciz-skandali-228665

http://haber.sol.org.tr/toplum/basbakan-yildirimin-fikirtepedeki-arsasi-icin-ozel-anlasma-230599

http://haber.sol.org.tr/toplum/erdoganla-fotografini-gosterip-dolandirmis-225325

http://haber.sol.org.tr/toplum/erdoganin-yazlik-sarayi-icin-40-bin-agac-kesildi-230184

http://haber.sol.org.tr/toplum/tbmm-baskani-cocuk-istismari-komisyonu-kurulsun-onerisini-reddetti-230318

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/maliye-bakanliginda-buyuk-operasyon-haberi-85566

http://haber.sol.org.tr/fotogaleri/carlos-latuffun-erdogan-karikaturleri-102741

http://haber.sol.org.tr/kadinin-gunlugu/sibel-uresin-gaf-yapmadi-acik-etti-haberi-42858

http://haber.sol.org.tr/turkiye/13-yasindaki-ogrenciye-cinsel-istismarda-bulunan-ogretmen-tutuklandi-234038

http://haber.sol.org.tr/toplum/manisada-4u-avukat-48-kisinin-mal-varligina-el-konuldu-163352

http://haber.sol.org.tr/toplum/bashekim-ve-esine-feto-gozaltisi-186007

http://haber.sol.org.tr/toplum/bashekime-feto-tutuklamasi-187358

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ayetle-kendini-savunan-agir-ceza-hakimi-haberi-14447

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/oglun-da-sarhos-muydu-haberi-38135

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/burak-erdogana-dusuk-faizli-gemicik-kredisi-haberi-89111

http://haber.sol.org.tr/toplum/akpli-belediyeden-akpli-vekilin-sirketine-ihale-kiyagi-baba-ogul-ihya-edilmis-189473

http://haber.sol.org.tr/toplum/diyanetin-eski-baskaninin-ogluna-pttden-100-milyonluk-ihale-usulsuzluk-iddiasi-235524

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/borusan-da-yeniden-yapilandirma-istedi-238170

http://haber.sol.org.tr/turkiye/chpli-erdogdu-bilal-erdogan-sahte-suudi-pasaportuyla-gozaltindan-kacti-iddiasini-sordu

http://haber.sol.org.tr/turkiye/basbakan-yardimcisi-kuzenini-yurtdisi-turkler-ve-akraba-topluluklar-baskanligina-atadi

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/iscileri-sendikadan-istifaya-zorlayan-patronlar-protesto-edildi-236922

http://haber.sol.org.tr/turkiye/el-kaide-davasindan-tutuklanan-isim-akpden-birinci-sira-adayi-oldu-238148

http://haber.sol.org.tr/toplum/hurriyeti-basan-akpli-abdurrahim-boynukalindan-alevi-katliamina-ovgu-nusranin-nami-yurusun

http://haber.sol.org.tr/turkiye/erotik-siir-satasmasina-yuzuklerin-efendisi-yaniti-240360

http://haber.sol.org.tr/toplum/yargitaydaki-140-kisilik-gozalti-listesi-belli-oldu-162640

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/tren-kazasinin-yasandigi-hatti-kim-yapti-242275

http://haber.sol.org.tr/toplum/ogrenci-yurdunda-savci-siddeti-nisanlisinin-kaldigi-yurdu-basti-231192

http://haber.sol.org.tr/turkiye/kyk-yurdunda-sort-giyen-ogrenciye-sorusturma-241944

http://haber.sol.org.tr/medya/ertugrul-ozkokten-eksi-sozluke-insafli-olun-224719

http://haber.sol.org.tr/toplum/video-hemsire-kandil-gecesi-alkol-kullanip-geliyorsunuz-sizi-alacak-sedyem-yok-239779

http://haber.sol.org.tr/turkiye/kibrista-kumarhanesi-olan-ilk-turizm-bakani-mehmet-ersoy-242440

http://haber.sol.org.tr/turkiye/mayis-ayinda-erdoganla-ayni-ucaktaydi-kibar-holdinge-cemaat-sorusturmasi-244661

http://haber.sol.org.tr/turkiye/24-haziran-sonrasi-yeni-donem-aile-atamalari-suruyor-244705

haber.sol.org.tr/turkiye/besiktas-nasil-yagmalaniyor-38973

http://haber.sol.org.tr/toplum/sigorta-yapmayan-isletmeden-isciye-kendi-aranizda-maasiniz-ve-sigortaniz-hakkinda

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/tekstilde-isci-kiyimi-patronlar-krizi-firsata-ceviriyor-faturayi-isciye-odetiyor-245257

http://haber.sol.org.tr/toplum/dokuz-ogrenciye-cinsel-istismar-okul-yonetimince-ortbas-edilme istendi-246863

http://haber.sol.org.tr/dunyadan/the-guardian-cizeri-rowson-herkes-erdogani-cizsin-haberi-99128

http://haber.sol.org.tr/toplum/hakkinda-gozalti-karari-verilen-140-yargitay-uyesinin-ismi-belli-oldu-162506

http://haber.sol.org.tr/toplum/demirtas-ve-yuksekdag-sorusturmalarini-actiran-avukat-fetoden-gozaltinda-218949

http://haber.sol.org.tr/toplum/askerlerin-zehirlenmesiyle-ilgili-rapor-su-temiz-cikti-ibre-yemek-sirketini-gosteriyor-198962

http://haber.sol.org.tr/toplum/askerleri-zehirleyenler-icin-suc-duyurusu-yemek-sirketinin-patronlarina-neden-dokunulamiyor

http://haber.sol.org.tr/toplum/askerleri-zehirleyen-yemek-firmasi-baska-kimleri-zehirliyor-ankara-ve-istanbul-dikkat-200351

http://haber.sol.org.tr/toplum/manisada-67-asker-daha-zehirlendi-yine-ayni-yandas-yemek-firmasi-200205

http://haber.sol.org.tr/toplum/manisada-neden-sadece-erlerin-zehirlendigi-belli-oldu-200268

http://haber.sol.org.tr/toplum/yemek-sirketi-rotanin-genel-muduru-tutuklandi-200714

http://haber.sol.org.tr/turkiye/cezaevinden-aclik-grevindeki-mahkuma- 300-gun-yasiyorlar-248736

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akpli-vekilin-kardesi-iki-kisiyi-bicakladi-benim-agabeyim-milletvekili-dedi-haberi

http://haber.sol.org.tr/turkiye/en-buyuk-ikinci-yolsuzluk-3-havalimani-ihalesinde-32-milyar-tl-yolsuzluk-yapildi-248190

http://haber.sol.org.tr/toplum/erdoganin-hande-firatin-nikahina-neden-katilmadigini-acikladi-229795

http://haber.sol.org.tr/toplum/erdogan-akp-milletvekilinin-kardesini-rektor-olarak-atadi-246993

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gulen-cemaatinden-halkla-iliskiler-sitesi-haberi-65446

http://haber.sol.org.tr/turkiye/adnan-oktar-sorusturmasinda-adi-gecen-rektor-gorevden-alindi-246479

http://haber.sol.org.tr/toplum/odenek-olmadigi-gerekcesiyle-internet-ve-telefon-hizmetleri-durduruldu-250134

http://haber.sol.org.tr/turkiye/15-milyar-lira-harcanan-melen-baraji-tamamlanamiyor-249894

http://haber.sol.org.tr/toplum/istanbulda-operasyon-holding-patronu-gozaltina-alindi-222682

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/lastik-baskanini-vuran-iscinin-dovuldugu-goruntuler-ortaya-cikti-250906

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/ozel-i-lastik-baskaninin-nasil-olduruldugunu-acikliyoruz-sendika-odasında-neler-oldu

http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/savciya-ramazan-dayagi-haberi-32952

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/doga-kolejleriyle-ilgili-sikayetler-artiyor-hem-emekcilerin-parasi-odenmiyor-hem

http://haber.sol.org.tr/turkiye/marketten-tavuk-alirken-dikkat-isten-cikarilan-isciler-anlatiyor-250466

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/cemaatin-generaline-dokunulmuyor-haberi-39065

http://haber.sol.org.tr/turkiye/5-yillik-memurlugunun-neredeyse-tamamini-izinde-gecirdi-ardindan-saraya-atandi-253047

http://haber.sol.org.tr/turkiye/video-bakin-sislinin-kaymagini-kimler-yiyor-erdogan-ihale-icin-isadamindan-ne-istedi-252392

http://haber.sol.org.tr/toplum/iste-darbe-girisimi-sonrasi-yapilan-tasfiyelerin-listesi-en-az-60-bin-kisiye-tasfiye-162657

http://haber.sol.org.tr/turkiye/binali-yildirim-akpnin-otel-masraflarini-tbmmye-mi-odetti-255418

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/kolan-hastanesini-bir-de-saglik-emekcisinden-dinleyin-hem-hastalar-hem-emekciler

http://haber.sol.org.tr/toplum/izmir-marsini-soyleyen-ogrenciler-yatakhaneye-kilitlendi-199408

http://haber.sol.org.tr/turkiye/yargitay-uyesi-harem-selamlik-etkinlik-yapacak-248585

http://haber.sol.org.tr/turkiye/burak-erdogan-geri-donuyor-iddiası-bilal-berat-kavgası-255339

http://haber.sol.org.tr/turkiye/erdoganin-talebi-diyerek-calistigi-gazetenin-yuzde-30unu-isteyen-yandas-yazar-belli-oldu

http://haber.sol.org.tr/toplum/erdogan-ailesi-icin-nikahta-keramet-varmis-akpli-damada-ihale-yagdi-223385

http://haber.sol.org.tr/turkiye/kiptasin-sadece-muduru-degil-yardimcilari-da-koseyi-donmus-110457

http://haber.sol.org.tr/toplum/cinsel-istismara-ugrayan-5-yasindaki-kiz-cocugu-hastanede-tedavi-altina-alindi-261596

http://haber.sol.org.tr/turkiye/naksibendilere-dolandiricilik-davasi-35-milyon-dolar-261432

http://haber.sol.org.tr/turkiye/akpli-baskanlarin-yandas-vakif-ve-derneklere-aktardigi-paranin-faturasi-belli-oldu-261319

http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/drda-sadece-sansur-degil-somuru-angarya-mobbing-de-var-calisanlar-anlatiyor-262022

haber.sol.org.tr/emek-sermaye/drda-sadece-sansur-degil-somuru-angarya-mobbing-de-var-calisanlar-anlatiyor-262022

http://haber.sol.org.tr/turkiye/17-25-aralikta-para-tasiyan-adam-enerji-bakani-damada-danisman-oldu-141193

http://haber.sol.org.tr/turkiye/yandas-vakiflara-uc-ayda-servet-aktarildi-2-milyar-672-milyon-tl-261165

http://haber.sol.org.tr/toplum/halk-ekmek-mudurunun-maasi-secimden-once-35-bine-yukseltildi-262474

http://haber.sol.org.tr/turkiye/uc-universitede-sinava-girip-kazanamadi-babasinin-universitesinde-akademisyen-oldu-263842

http://haber.sol.org.tr/toplum/fetoden-gozaltina-alinan-teknik-direktor-adliyede-196564

http://haber.sol.org.tr/turkiye/binali-yildirima-yuzuk-yapmak-icin-o-tasi-kirmislar-kabedeki-kutsal-taslari-kim-pazarliyor

http://haber.sol.org.tr/toplum/akpnin-bankamatik-memurlari-yatmaya-geldik-bir-de-ustune-belediyem-para-veriyor-canim

http://haber.sol.org.tr/dunya/alo-babacigim-rus-medyasinda-137483

http://haber.sol.org.tr/turkiye/tartisma-yaratacak-atama-istanbul-secimini-sorusturan-savcinin-esinekiyak-263083

http://haber.sol.org.tr/toplum/diyarbakir-vali-yardimcisi-gokdemir-fetoden-tutuklandi-203173

http://haber.sol.org.tr/toplum/diyarbakir-vali-yardimcisi-gozaltina-alindi-202980

http://haber.sol.org.tr/dunya/el-kaideden-trtye-odul-266093

http://haber.sol.org.tr/turkiye/tcddnin-medipol-universitesine-satilmasi-protesto-edildi-267666

http://haber.sol.org.tr/turkiye/medipol-universitesi-rektorune-yanit-siz-neyi-kiraladiginizin-farkinda-misiniz-267519

http://haber.sol.org.tr/turkiye/ankara-gari-yerleskesi-medipol-universitesine-mi-verildi-244755

http://haber.sol.org.tr/turkiye/akpyle-yukselen-tarikat-hastanesinin-basindan-saglik-bakanligina-242404

http://haber.sol.org.tr/turkiye/555-bin-metrekare-aoc-arazisi-menzilcilere-satildi-267458

http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/istanbul-medipol-universitesine-arazi-devrinin-sonu-gelmiyor-haberi-52141

http://haber.sol.org.tr/turkiye/ankara-numune-medipol-universitesine-mi-veriliyor-265684

http://haber.sol.org.tr/turkiye/ibbden-bilal-erdoganin-arkadasina-adrese-teslim-ihaleler-264326

http://haber.sol.org.tr/toplum/21-vakif-universitesine-turizm-yetkisi-verildi-hedef-medipol-268401

http://haber.sol.org.tr/turkiye/akpli-vekilin-ibbden-maas-aldigi-ortaya-cikti-268026

http://haber.sol.org.tr/medya/mahkemeden-el-kaideden-odul-haberine-erisim-engeli-267810

http://haber.sol.org.tr/yazarlar/orhan-gokdemir/milli-hirsizligin-kisa-tarihi-269878

https://haber.sol.org.tr/toplum/hsyknin-ihrac-ettigi-66-hakim-ve-savcinin-isimleri-belli-oldu-171482

https://haber.sol.org.tr/turkiye/saraya-can-suyu-pekineller-272651

https://haber.sol.org.tr/turkiye/bilal-erdoganin-imam-hatip-arkadasina-7-milyon-liralik-ihale-272554

https://haber.sol.org.tr/dunya/esaddan-kritik-bolgeye-ziyaret-erdogan-bir-hirsizdir-272857

https://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akpli-kadin-vekil-esinden-siddet-gordugunu-acikladi-haberi-63716

https://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/bosanma-davasi-acan-akpli-kadin-vekil-mahkemeden-koruma-istedi-haberi-63579

https://haber.sol.org.tr/turkiye/dusuk-maasla-alim-yapan-ozel-universite-ogretim-gorevlilerine-fazla-mesai-de-odemiyor-273370

http://haber.sol.org.tr/turkiye/haluk-levent-gozaltina-alindi-239120

https://haber.sol.org.tr/turkiye/10-ekim-davasi-sanigi-katliamdan-once-polise-ihbar-edilmis-274823

