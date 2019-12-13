Alaturka bilgi çağı: Erişimi engelleme!

2019 Mayıs'ında yargı reform paketi Erdoğan tarafından yapılan bir toplantıyla duyuruldu. Erdoğan bu toplantıda yaptığı konuşmada "Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak." demişti.
Gariplik şu ki, bu düzenleme zaten 2014 yılında yapılmıştı.
2007 yılında çıkan “5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” içerik engellemeyi hayatımıza sokarken, çok sayıda internet sitesine erişim ülkemizde engellendi. 2014'te yapılan düzenleme "site engelleme" yerine içerik engellemeyi teşvik eden bir düzenleme oldu.
İçerik engelleme uzun süredir internet sansürünün vahşi ve hukuksuz bir biçimi olarak hayatımızda.
NOTER YARGI SÜRECİ:
SANSÜRCÜNÜN ERİŞİM ENGELLEME REHBERİ
Erişim engelleme şöyle işliyor.
ADIM 1: BİR ŞEY YAPIN (AKP'Lİ YA DA YANDAŞ OLMAYANLAR HİÇ DENEMESİN)
Önce haber konusu olacak bir şeyler yapıyorsunuz. Bu örneğin El Kaide bağlantılı bir sivil toplum kuruluşundan "Suriye halkının sesini dünyaya duyurduğunuz için" ödül almak da olabilir, çalıştırdığınız işçilere 6 ay ücret vermedikten sonra onları tazminatsız işten çıkarmak ya da vekil lojmanına temizliğe gelen bir Polonyalı kadının (karışmasın Polonyalı!) şüpheli intiharı da!
ADIM 2: HABERİ HABER YAPMAKTA ISRARLI BİR SİTE BULUN (MALESEF İNATLA YAPIYORLAR)
Sonra haber siteleri bunu haber yapıyorlar. Kayseri'de açılışı yapılan bir millet bahçesini ya da İbrahim Zengin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin "Fatiha okuyup üflenince sönen mum" projesini değil de sizin olayınızı haberleştiren siteler malesef hâlâ mevcut.
ADIM 3: MAHKEMEYE BAŞVURUN
Bir dilekçeyle mahkemeye başvuruyorsunuz. Haberinize, (pardon "yalan" habere) erişimin engellenmesini talep ediyorsunuz.
Mahkeme karar veriyor. Duruşma filan yapılmıyor. Bilirkişiye başvuran da yok. Mahkeme kararı veriyor ve eğer talebinizi uygun görürse engelleme kararını Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne yolluyor. ESB de ilgili haber sitesine kararı iletip, haberi kaldırmalarını istiyor.
Habere erişim bir taraftan da (Türkiye sınırları içindeki internet kullanıcıları için) BTK tarafından engelleniyor.
Karşınıza şöyle bir sayfa çıkıyor mesela Türkiye sınırları içinden erişmeye çalışırsanız.
Site sorumluları bunun dışında da haberi yayından kaldırmak zorunda. Zira yukarda gördüğünüz sayfa "güvenli bağlantı" ile izlenen adresler için çıkamıyor. Başında "http" yerine "https" olan bir internet bağlantısını (URL) engellemek ancak tüm sitenin erişime kapatılmasıyla mümkün. Yine de buna güvenip haberi yayından kaldırmayan siteler için tam kapatma kararı alınması ihtimali var.
ADIM 4: ERİŞİM ENGELLEME KARARI ÇIKMAZSA İTİRAZ EDİN
Diyelim ki mahkeme erişim engelleme kararı çıkarmadı. Belki sizin asrın liderimize ve onun çevresinde oluşmuş çeteye ne kadar bağlı olduğunuzu anlamadılar, belki hakim "kesin fetöcü!" denilen türden.
İtiraz edin. Sıkıştırın biraz.
ADIM 5: YİNE OLMAZSA ÜST MAHKEMEYE...
İtirazdan da sonuç alamazsanız, üst mahkemeye... Üst üste iki mahkeme heyeti birden "kesin fetöcü" olacak değil ya.
Bakarsanız, bu şekilde erişim engelleme kararı aldırma ihtimaliniz kaba ve indirgeyici bir matematikle yüzde 75'e yaklaşıyor. Yani iki mahkemenin birden "bu haberin nesini erişime kapatalım, manyak mısınız siz?" deme ve "reyis filan tanımam, hukuk diye bir şey var kardeşim" diyerek diklenme ihtimali kararların hilesiz yazı turayla alındığı düşünülürse bir bölü dört.
MECLİS BAŞKANINA ZORLUK ÇIKARMIŞLAR
"Cibuti'ye cami açmaya gitmek için 744 bin liralık uçak tuttular..." başlığını taşıyan haberimiz (ve aynı içerikte başka haber sitelerinde yayınlanmış haberler) için 10 Aralık 2019 tarihinde alınan erişim engelleme kararı yukardaki reçetenin tüm adımlarıyla uygulandığı bir süreç sonucunda alındı.
Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi'ne yapılan başvuru reddedildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı vekili Av. Celalettin Gürses, bu red kararına itiraz etti. Mahkeme bu itirazı yerinde görmediği için dosya Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi'ne geldi.
5. Sulh Ceza, itirazı kabul etti ve habere erişimin engellenmesine karar verildi.
Şimdi haberimizi okumak isterseniz şu linke tıklıyorsunuz:
https://haber.sol.org.tr/turkiye/cibutiye-cami-acmaya-gitmek-icin-744-bin-liralik-ucak-tuttular-275369
Ve karşınıza şu görüntü çıkıyor:
Göreceğiniz gibi ESB tarafından tarafımıza iletilen erişim engelleme kararının gereği olarak haberimizi yayından kaldırdık. 10 gün boyunca yayında kaldığı ve okurlara ulaştığı için şanslı, aylar sonra göre dönüp ulaşılmak istendiğinde bulunamayacağı için şanssız bir haber.
Bu arada mahkemenin almış olduğu kararda herhangi bir gerekçe yok!
Gerekçe yok dedik ama en azından sayın mahkeme heyetinin "ne tür bir akıl yürütmeyle" kararı aldığına dair bir bilgi var burada:
"İfade özgürlüğü ile özel hayatı saygı arasındaki denge de gözetilerek" alınmış karar. Devlet kasasından 744 Bin lira harcayarak Cibuti'ye uçak yolculuğu yapmanın bayağı özel bir hayat olduğunu kim inkâr edebilir!
soL'DAN BÜYÜK HİZMET: TAM LİSTE
Şimdiye kadar Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne bildirilen mahkeme kararlarıyla erişime engellenen 308 bağlantı var. Bağlantı diyoruz, çünkü erişim engelleme kararı alınan içerik arasında haber sayfaları dışında şeyler de var.
Mesela şu bağlantıya erişim engellenmiş durumda:
http://haber.sol.org.tr/arama?metin=%C3%9Cvey+anne
Yani soL'da üvey annelerle ilgili bir arama yapmak isterseniz, sizi bekleyen hayal kırıklığı!
Yurtdışında olan ya da BTK'nın sansür duvarını atlamış olanlar için yukardaki linkin karşılığı şöyle bir şey:
Uzatmadan erişime engellenmiş bağlantılarımızın tam listesini de okurlarımızla paylaşalım.
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/basbakan-hirsizlarin-avukati-oldu-haberi-87627
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/erdogan-paralarini-kimlerle-sifirladi-haberi-88607
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/van-halkinin-acisi-yandas-sermayenin-bayramina-cevrildi-haberi-58930
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/yeni-ses-kayitlari-yayinlandi-kisiklidaki-paralar-nasil-transfer-edildi-basbakan-h
http://haber.sol.org.tr/yazarlar/kemal-okuyan/bu-sebeke-dagilir-ya-da-dagitilir-85258
http://www.haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/el-kadi-istiyor-erdogan-rabiadan-vazgeciyor-haberi-89588
http://haber.sol.org.tr/yazarlar/erbil-tusalp/olmustur-gecmemistir-92962
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/erdogan-bayraktar-butun-pis-isleri-bana-yaptiriyorlar-haberi-88403
http://haber.sol.org.tr/turkiye/mimar-sinan-ogrencileri-kahkahalarimiz-susturulamaz-101504
http://haber.sol.org.tr/turkiye/erisim-engellendi-yeniden-yayimliyoruz-suriyeye-muhimmat-tasiyan-mit-tirlarina-iliskin
http://haber.sol.org.tr/turkiye/erisim-2-kez-engellendi-tekrar-yayimliyoruz-suriyeye-muhimmat-tasiyan-mit-tirlarina-iliskin
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/thy-tonlarca-silah-tasimis-bunun-adi-savas-sucu-haberi-89568
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/tacizde-indirim-travmanin-nedeni-basin-da-olabilir-haberi-33788
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/kayseride-yardim-paralariyla-alinan-Altinlar-dugunde-takildi-haberi-68921
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/dincer-in-bakan-olmasi-bilime-agir-bir-darbedir-haberi-44307
http://haber.sol.org.tr/turkiye/omer-dincerin-intihali-sayfa-sayfa-raporlandi-47418
http://haber.sol.org.tr/mansetler/zonguldakta-seriat-kanunu-haberi-12621
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/bir-yildir-susuyor-gokcek-90-milyon-dolari-ne-yapti-haberi-99585
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/tayyipe-asik-oldum-dedi-ihaleyi-kapti-haberi-76920
http://haber.sol.org.tr/turkiye/bilal-ile-esranin-turgevine-yapilan-kamu-kiyaklarinin-sirali-tam-listesi-126950
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/suriyede-dusurulen-ucak-icin-suc-duyurusu-ucak-kasitli-dusuruldu-haberi-65034
http://haber.sol.org.tr/turkiye/chpli-agbaba-akpnin-rusvet-araci-turgevdir-126190
http://haber.sol.org.tr/turkiye/akp-gunlukleri-2-yayimlandi-yuzde-35in-altina-duseriz-133277
http://haber.sol.org.tr/turkiye/ahmet-davutoglunun-kizi-sinavdan-dusuk-not-aldi-ogretmen-siniftan-alindi-103491
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/mecliste-torpil-atismasi-bakan-dincerin-oglu-nasil-mudur-oldu-haberi-62488
http://haber.sol.org.tr/türkiye/suriyeye-muhimmat-tasiyan-mit-tirlarina-iliskin-onemli-belgeler-105214
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/yusuf-yerkel-gorevden-alindi-haberi-92913
http://haber.sol.org.tr/turkiye/universitenin-18-bin-metrekarelik-alani-turgeve-peskes-cekildi-120211
http://haber.sol.org.tr/yazarlar/aydin-bener/yav-arkadas-boyle-bir-sey-olabilir-mi-18827
http://haber.sol.org.tr/turkiye/fuat-avni-bilal-erdogan-paralarla-italyaya-kacti-131685
http://haber.sol.org.tr/ekonomi/darphanede-skandal-isciyi-greve-zorlayip-vurgunu-vurdular-haberi-76858
http://haber.sol.org.tr/turkiye/bilal-erdoganin-goz-diktigi-etiler-polis-okulu-resmen-kapatildi-104432
http://www.haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/erdoganin-cocuklarinin-yönettigi-vakfa-milyonlar-aktarilmis-haberi-84517
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/iste-bilal-erdoganin-yeni-goruntuleri-vurguna-bakanlar-kurulu-destegi-haberi-86012
http://haber.sol.org.tr/turkiye/ilahiyat-profesorune-cocuk-pornosu-sorusturmasi-haberleri-icin-yayin-yasagi-141453
http://haber.sol.org.tr/dunya/isid-petrolunu-bilal-erdoganin-sirketi-satiyor-138168
http://haber.sol.org.tr/dunya/bilal-erdoganin-isidle-yaptigini-gösteren-belgelerimiz-var-140639
http://haber.sol.org.tr/yazarlar/ilker-belek/diyanetin-pedofilisi-142226
http://haber.sol.org.tr/turkiye/ytu-rektor-yardimcisindan-duzeltme-tamam-hakaret-yok-bir-sey-yapmayacagiz-117407
http://haber.sol.org.tr/turkiye/bu-sozler-ytu-rektor-yardimcisina-ait-biz-bir-peygambere-bir-de-erdogana-laf-soyletmeyiz
http://haber.sol.org.tr/toplum/edirnede-ilahiyatci-profesore-cocuk-pornosu-sorusturmasi-140488
http://www.haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/akp-li-meclis-uyesi-adayi-tutuklandi-haberi-12302
http://www.haber.sol.org.tr/toplum/cinsel-istismardan-tutuklanan-sube-baskani-cocuklarla-konusmak-icin-sahte-hesap-acmis-142923
http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/akp-li-meclis-uyesi-adayi-tutuklandi-haberi-12302
http://haber.sol.org.tr/toplum/karabukten-izmire-iskenceye-gelen-ceteye-ceza-yagdi-139035
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/dusurulen-turk-savas-ucagiyla-ilgili-sorusturma-hakan-fidan-icin-sorusturma-talebi
http://haber.sol.org.tr/turkiye/erdogandan-milletin-koyacagiz-diyen-mehmet-cengize-hediye-133245
http://haber.sol.org.tr/turkiye/tekman-kaymakami-kurtce-konusulmasin-demedik-anlasilabilir-dil-kullanilsin-dedik-126839
http://haber.sol.org.tr/toplum/cocuklara-iskence-yapan-uvey-anne-cezaevinde-dovuldu-140678
http://haber.sol.org.tr/toplum/cocuklara-iskence-yapan-uvey-anne-ankaraya-nakledildi-140728
http://haber.sol.org.tr/arama?metin=%C3%9Cvey+anne
http://haber.sol.org.tr/turkiye/bilal-erdogan-italyada-protesto-edildi-katil-erdogan-139226
http://haber.sol.org.tr/medya/sol-gazetesinden-bilal-erdogan-ilani-kayip-araniyor-haberi-85690
http://haber.sol.org.tr/turkiye/iste-bilal-erdoganin-5-restorani-138904
http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/bim-10-yillik-iscisini-hamile-kaldiktan-sonra-hirsizlikla-suclayarak-isten-atti-130689
http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/yoksulun-organi-zengine-haberi-2863
http://haber.sol.org.tr/toplum/gericilerin-cocuk-istismari-suruyor-eline-kilic-verip-cihat-cagrisi-yaptirdilar-151353
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/dosyada-el-kadi-erdogan-ortakligi-var-haberi-85132
http://haber.sol.org.tr/toplum/msgsude-bir-tuhaf-akademisyen-kadin-boyle-kahkaha-atmaz-101353
http://haber.sol.org.tr/toplum/mimar-sinan-ogrencilerinden-17si-serbest-8ine-ek-gozalti-151700
http://haber.sol.org.tr/toplum/msgsudeki-gozalti-operasyonunun-ardinda-o-akademisyen-mi-var-151524
http://haber.sol.org.tr/toplum/mimar-sinan-ogrencilerine-sabah-baskini-151486
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/fatihte-afet-toplanma-alanina-insaat-haberi-97881
http://haber.sol.org.tr/toplum/ihh-yetim-cocuklarin-eline-oyuncak-silah-verdi-cihat-cagrisi-yaptirdi-149949
http://haber.sol.org.tr/toplum/akpnin-yeni-anayasasini-destekleyenler-tanidik-cikti-ensar-vakfi-ihh-umut-der-151977
http://haber.sol.org.tr/toplum/reyhanlida-el-kaide-hastanesi-ihh-yine-isin-icinde-152737
http://www.haber.sol.org.tr/toplum/milli-egitimde-sadece-iki-ilcede-milyonlarca-liralik-vurgun-152873
http://haber.sol.org.tr/toplum/ismail-kahraman-kultur-merkezindeki-tecavuzlerin-ustu-ortuluyor-153895
http://haber.sol.org.tr/toplum/yargi-iki-kizina-tecavuz-eden-baba-hakkinda-6-ay-boyunca-uyudu-153914
http://haber.sol.org.tr/kadinin-gunlugu/gericiligin-yeni-portresi-sumeyye-erdogan-haberi-36557
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http://haber.sol.org.tr/dunya/abdnin-yolsuzluk-soruşturmasi-genisliyor-suriyeye-yardim-goturen-turk-stklara-yaptirim-155398
m.haber.sol.org.tr/dunya/abdnin-yolsuzluk-sorusturmasi-genisliyor-suriyeye-yardim-goturen-turk-stklara-yaptirim-155398
http://haber.sol.org.tr/toplum/allah-katinda-benimsin-diyerek-ogrencisini-4-yil-taciz-etti-156299
http://haber.sol.org.tr/toplum/berat-albayrak-binali-yildirim-ve-bekir-bozdag-iste-bu-uc-ismin-sicilleri-155051
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http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/akp-li-yonetici-hakime-rusvetten-tutuklandi-haberi-14938
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/bacanak-fena-yakalandi-haberi-85583
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/savci-tugtekin-kumpasi-bize-kurdular-haberi-88429
http://www.haber.sol.org.tr/yazarlar/orhan-gokdemir-panamanin-40-haramileri-155896
http://haber.sol.org.tr/toplum/berat-albayrakin-mailini-hackleyen-redhack-aydin-doganin-ses-kaydini-yayinladi-170169
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http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/saglik-sistemi-olum-makinasi-gibi-haberi-14178
http://haber.sol.org.tr/toplum/gerger-imam-hatip-lisesinde-30-ogrenciye-cinsel-taciz-meclise-tasindi-174910
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/tubitakta-neler-oluyor-haberi-52081
http://haber.sol.org.tr/toplum/eren-erdem-mermiyi-koyan-osmanli-ocaklari-15857
http://haber.sol.org.tr/toplum/akpnin-cinsel-istismar-onergesi-icin-kaynak-gosterdigi-isim-cinsel-istismardan-yargilaniyor
haber.sol.org.tr/toplum/akpnin-cinsel-istismar-onergesi-icin-kaynak-gosterdigi-isim-cinsel-istismardan-yargilaniyor
http://haber.sol.org.tr/turkiye/osmanli-ocaklari-erdogan-ve-fidanin-adini-kullanarak-harac-topluyor-iddiasi-133134
http://haber.sol.org.tr/toplum/akpnin-cinsel-istismar-onergesi-icin-kaynak-gosterdigi-cinsel-istismar-sanigi-yazar-mahkemeye
haber.sol.org.tr/toplum/akpnin-cinsel-istismar-onergesi-icin-kaynak-gosterdigi-cinsel-istismar-sanigi-yazar-mahkemeye
http://haber.sol.org.tr/toplum/bu-haber-engellendi-akpnin-cinsel-istismar-onergesi-icin-kaynak-gosterdigi-isim-cinsel
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http://haber.sol.org.tr/toplum/tacizden-ceza-alan-ogretmen-ensar-vakfi-marmaris-sube-yoneticisi-cikti-152287
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http://haber.sol.org.tr/toplum/turkcell-genel-muduru-mehmet-simsekin-bakan-olmasini-istemiyor-178251
http://haber.sol.org.tr/toplum/akpli-yonetici-17-yaşındaki-cocugu-taciz-etti-yazısma-sosyal-medyadan-yayinlandi-178183
http://haber.sol.org.tr/medya/sibel-uresin-mide-bulandirmaya-devam-ediyor-haberi-56612
http://haber.sol.org.tr/toplum/bogazicinde-komunistlerden-ihh-sizintisi-aciklamasi-178295
http://haber.sol.org.tr/toplum/ericsson-sorusturmasi-turkcelle-sicradi-179823
http://haber.sol.org.tr/medya/yandas-kanalda-skandal-sozler-yilbasina-karsiyiz-kim-ortaligi-havaya-ucurursa-ucursun-180926
http://haber.sol.org.tr/turkiye/kim-bu-osmanli-ocaklari-129386
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/babacim-boyle-semirdi-erdoganin-malvarliginin-oykusu-haberi-88694
http://haber.sol.org.tr/turkiye/akpli-patronlarin-arkasindaki-kilit-isim-mubariz-mansimov-gurbanoglu-113955
http://haber.sol.org.tr/toplum/15-temmuzda-sov-yapan-valiye-kotu-haber-184311
http://haber.sol.org.tr/toplum/cihatci-cete-destekcilerini-protesto-eden-sdu-ogrencilerine-ceza-185863
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/uyusturucu-baronundan-rusvet-alan-savciya-odul-gibi-ceza-haberi-71298
http://haber.sol.org.tr/turkiye/osmanli-ocaklari-yoneticisine-kirmizi-plaka-133119
http://haber.sol.org.tr/toplum/bomba-yuklu-arac-istihbarati-ilk-once-bilalin-turgevine-ulasti-146792
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/googlea-serefli-tayyip-yazinca-sizi-bu-goruntu-karsiliyor-haberi-74143
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/rusvet-isteyen-savciyi-neredeyse-odullendireceklerdi-haberi-48546
http://haber.sol.org.tr/toplum/osmanli-ocaklari-dernegi-yoneticisi-istifa-etti-uzak-durun-para-goturmeye-calisiyorlar-189191
http://haber.sol.org.tr/toplum/16-yildan-fazla-ceza-alan-cocuk-istismari-sanigi-istinaf-mahkemesinde-beraat-etti-184799
http://haber.sol.org.tr/toplum/cocuk-istismarcisi-patron-tahliye-edildi-183037
http://haber.sol.org.tr/toplum/serbest-birakilan-cocuk-istismarcisi-yeniden-gozaltinda-171006
http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/modern-patroniceden-akpyle-kolkola-kayyum-atagi-evrim-arasin-kisa-oykusu-184534
https://haber.sol.org.tr/yazarlar/orhan-gokdemir/adalet-dusu-180780
http://haber.sol.org.tr/toplum/saray-danismaninin-kizi-hakim-yapildi-partili-cumhurbaskanligindan-sonra-partili-hakimlik
http://haber.sol.org.tr/medya/trtde-skandal-psikoloji-programi-yaptirilan-kisi-sahte-doktor-cikti-188883
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