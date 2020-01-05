YHT’lerdeki erişim engeliyle ilgili TCDD’den açıklama

Yüksek hızlı trenlerde internet bağlantısı üzerinden soL, BirGün, Cumhuriyet ve Sözcü gibi haber sitelerine girişin yasaklanması haberimizin ardından TCDD'den açıklama geldi.

Yüksek hızlı trenlerin (YHT) internet bağlantısı üzerinden soL, BirGün, Cumhuriyet ve Sözcü gibi haber sitelerine girişin yasaklanması ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'den yazılı açıklama geldi.

Açıklamada, YHT kullanımına sunulan internet bağlantısı üzerinden bazı gazete ve haber sitelerine girişin yasaklanması "iddia" olarak nitelendirilerek doğru olmadığı öne sürüldü.

İnternet sitelerine erişimle ilgili engellemelerin yetkili mahkemelerin kararı ve bu kararı uygulayan ilgili kamu birimlerince sağlandığı söylenen açıklamada, "Bunun dışında, Genel Müdürlüğümüzce YHT'lerde verilen internet hizmetinde, gazete ve internet sitelerine erişimle ilgili herhangi bir kısıtlama yapılması söz konusu değildir" denildi.

Öte yandan, sorun yaşayan kullanıcıların sitelere neden giriş yapamadığına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.