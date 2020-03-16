Sinema, televizyon ve reklam çalışanları: Setlere ara verilsin!

On iki sendika ve dernek, yeni koronavirüs salgını nedeniyle setlere en az 2 hafta ara verilmesini talep etti.

Sinema, televizyon ve reklam sektörü emekçileri, yeni koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle setlere geçici süreyle ara verilmesini talep etti.

Sendika ve derneklerin imzacısı olduğu açıklamada "'Geç kaldık' dememek için tüm yetkililere sektör bileşenleri olarak çağrımızdır" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Yüksek riskli sınıfta yer alan, yoğun insan ve ekipman sirkülasyonunun olduğu çalışma alanlarımız dizi, sinema ve reklam setlerindeki çalışma koşulları, temel ihtiyaçların karşılanmasındaki bazı zorluklar, bununla birlikte oluşturuması zorlaşan sağlıkla, hijyenik çalışma ortamı güçlükler ve her bir çalışanın potansiyel taşıyıcı olma ihtimali karşısında tüm çalışmaların en az 2 hafta ertelenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Dünya Sağlık Örgütü'nün ve ülkemizdeki kamu otoritelerinin koronavirüse karşı aldığı önlemler ve yaptığı uyarılar doğrultusunda; yüksek risk altında çalışanlar olarak, sağlıklı bir ortam oluşana kadar hem kendi sağlığımız hem de virüsün daha hızlı yayılmaması adına; başta Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm bakanlıkların ve devlet kurumlarının setlerin durdurulması ve en az 2 hafta ertelenmesi kararını acil olarak almasını bekliyoruz. 'Geç kaldık' dememek için tüm yetkililere sektör bileşenleri olarak çağrımızdır."

Çağrıyı imzalayan kuruluşlar şöyle:

Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği, Film Yönetmenleri Derneği, Görüntü Yönetmenleri Derneği, Kamera Asistanları Derneği, Sahne, Perde, Ekran, Mikrofon Oyuncuları Sendikası, Reklam Filmi Yönetmenleri Platformu, Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği, Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği, Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği, Sinema, Reklam, Dizi ve TV Programları Çalışanları Sendikası, Sanat Yönetmenleri Derneği.