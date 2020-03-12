Okullardaki tüm sosyal etkinlikler iptal edildi

Milli Eğitim Bakanlığı Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında okullardaki tüm sosyal etkinlikleri iptal etti.

Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlığa bağlı tüm okul ve kurumlarda yapılması planlanan sosyal etkinliklerin yeni koronavirüs salgını nedeniyle önlem olarak iptal edildiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran tarafından illere gönderilen yazıda “Virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okul ve kurumlarda öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımıyla yapılması planlanan il ve ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir” denildi.

Bakanlığın yazısında, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinlik müracaatlarına izin verilmeyeceği ve konuyla ilgili tedbirlerin valiliklerce alınacağı kaydedildi.

