İBB'den koronavirüs önlemleri: Tiyatrolar iptal

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yeni koronavirüse karşı toplu taşımada alınan hijyen önlemlerini incelediği sırada basına açıklamalarda bulundu.
İmamoğlu alınacak önlemlere dair şunları söyledi:
- "Tiyatrolarımıza dair tedbir alma konusunda karar verdik. Önümüzdeki ay sonuna kadar Cemal Reşit Rey gibi toplu etkinliklerin yapıldığı alanlardaki etkinlikleri mart sonuna kadar iptal etme kararı aldık."
- "İSMEK’te insanların toplu eğitim aldıkları yerler. İSMEK’deki eğitimlerin iptali ile ilgili de ay sonuna kadar vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz."
- "Bugün öğleden sonra 39 ilçe belediyesini davet ettik. Belediye olarak bir çalışma yürütüyorlar. İrtibat kurmamız gereken tüm kurumlarla."
- "Cemal Reşit Rey başta olmak üzere ay sonuna kadar tiyatro ve bunun gibi etkinlikleri iptal ettik. Eğer normalleşirse devam edeceğiz."
- "İBB’ye ait müzelerin toplu gezilmesiyle ilgili duyurumuz yapılacak. Onları da iptal edeceğiz."