İBB'den koronavirüs önlemleri: Tiyatrolar iptal

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da koronavirüsün yayılmasına karşı ay sonuna kadar belediyeye bağlı tiyatro gibi etkinliklerin iptal edileceğini söyledi. İmamoğlu İSMEK'lerdeki eğitimlerin ve İBB'ye bağlı müzelere toplu gezilerin iptaline dair de açıklamada bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yeni koronavirüse karşı toplu taşımada alınan hijyen önlemlerini incelediği sırada basına açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu alınacak önlemlere dair şunları söyledi:

- "Tiyatrolarımıza dair tedbir alma konusunda karar verdik. Önümüzdeki ay sonuna kadar Cemal Reşit Rey gibi toplu etkinliklerin yapıldığı alanlardaki etkinlikleri mart sonuna kadar iptal etme kararı aldık."

- "İSMEK’te insanların toplu eğitim aldıkları yerler. İSMEK’deki eğitimlerin iptali ile ilgili de ay sonuna kadar vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz."

- "Bugün öğleden sonra 39 ilçe belediyesini davet ettik. Belediye olarak bir çalışma yürütüyorlar. İrtibat kurmamız gereken tüm kurumlarla."

- "Cemal Reşit Rey başta olmak üzere ay sonuna kadar tiyatro ve bunun gibi etkinlikleri iptal ettik. Eğer normalleşirse devam edeceğiz."

- "İBB’ye ait müzelerin toplu gezilmesiyle ilgili duyurumuz yapılacak. Onları da iptal edeceğiz."

