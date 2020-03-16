Bakan Koca'dan yeni açıklama: Vaka sayısı 18'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada yeni vakaların tespit edildiğini ve vaka sayısının 18'e çıktığını açıkladı.

Bakan Koca, ''Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir. Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12’dir. Bunlardan 2’si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18’dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir'' dedi.

Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 15, 2020