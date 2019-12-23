Sinan Aygün'den Mansur Yavaş açıklaması: Cahil adam

CHP'li Sinan Aygün, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki rüşvet iddiası sonrası yaptığı açıklamada, 'Televizyonda izledim diyor ki, 'inşaatın yapıldığı arsa 20 bin metrekare'. Cahil adam sen televizyona çıkıyorsun… Arsa 12 bin 82 metredir. Mansur Bey'in dediği gibi 20 bin metrekare arsa değildir. Bunun 2721 metresi şahsıma aittir, arsa da 20 bin metre değildir' dedi.

Eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rüşvet ve rant iddiasıyla ilgili Sinan Aygün'den yeni bir açıklama geldi.

Aygün'ün açıklamasından başlıklar şöyle:

Şimdi Mansur Yavaş’a bir çağrım var. Lütfen hemen geri kalan 79 dosyayı bir aç bakalım neler var. Bu 30 katrilyonu, benim hesabımı yaptığım gibi 950 milyon ranttan yaptıysan vay bu belediyenin haline. Yazık olur Ankara’ya diye düşünüyorum.

İnsanlar hangi projeler mühürlenecek onun peşine düşmüş vaziyette. Üstüne basarak söylüyorum. Benim kayıtlarım mevcuttur, ben MASAK incelemesinden geçmiş bir insanım. Son 20 yılım incelendi.

Ekim ayında 12-13 tane daire sattım, kasım ayında 12-13 tane daire sattım. Faizler indi, vadeler 10 yıl uzadı. Tam inşaat sezonu. Tam piyasalar düzelmişken böyle bir iddianın ortaya atılması, Mimarlar Odası'nın önüne gelene dava açması, kamu kuruluşlarına dava açması, özel sektöre dava açması… Buradan üstüne basarak söylüyorum. Şu anda müşterilerin büyük bir çoğunluğu, inşaat almaya gittiği zaman sorduğu soru şu: “Burada mahkemelik durum var mı, dava var mı?” Sorulan soru bu. Ankara’da Mimarlar Odası'nın açmış olduğu 500’e yakın dava var. Mimarlar Odası'nın niye bazı projelerle uğraşmadığı çok ayrı bir dosya.

YAVAŞ BU 79 PROJEYİ AÇIKLAMAK DURUMUNDA

Sayın Yavaş bu 79 projeyi açıklamak durumunda, 79 inşaatı acaba mühürleyecek mi? Acaba yine bir okul pazarlığı var mı, onu da bilmiyorum. Ama benim başıma geldi. Ben hakkımı her zaman aramışımdır. Yapmam gerekeni yaptım ve başvurdum. Televizyonda izledim diyor ki, 'inşaatın yapıldığı arsa 20 bin metrekare'. Cahil adam sen televizyona çıkıyorsun…

ANKARA'DAKİ MÜTEAHHİTLER ŞU ANDA ZAN ALTINDA

Bütün Ankara’daki iş alemi, müteahhitler şu anda zan altında. Şu anda bu arsaların tapuları burada. Arsa 12 bin 82 metredir. Mansur Bey'in dediği gibi 20 bin metrekare arsa değildir. Bunun 2721 metresi şahsıma aittir, arsa da 20 bin metre değildir.

Biz ne yaptık sonra? Arsaları birleştirdik, sanayi arsası gözüküyor, ticari kullanım alanına düzenlenmesi lazımdı. Plan değişikliği yaptık ve plan değişikliği yaparken de kentsel altyapı etki değerlendirme raporu hazırladık. Ankara’daki birçok inşaatta bu rapor yoktur. Bunu yaparken de dedik ki, burası fabrika arsası, fabrika olarak emsali 1.5. Bizim hakkımızı verdin. Hakkımız nedir? Ortalaması 2.55. Ben de 2.5 olarak müracaat ettim.

'BEN DİYORUM Kİ RÜŞVET İSTEDİLER, O DİYOR Kİ FETÖ'CÜ'

Biz 2.5 istedik belediyeden. O zamanki sağ olsun belediye başkanımız bunu reddetti. Emsali 2.1’e indirdi. Sayın Melih Gökçek bunu vermedi. 'Tamam' dedim, '2.1 yapacağım, bir şey yok' dedim. Ve belediyeye başvurdum. İkinci olarak Mansur Yavaş, ben ona diyorum ki “Benden rüşvet istediler, benden para istediler. İrtikapa girer bu” diye suç duyurusunda bulunuyorum. O da diyor ki “Sinan Aygün FETÖ’cü…” Beni FETÖ’cülükle suçladı. Ve diyor ki “Suç duyurusunda bulunuyorum. Bu arsanın yüzde 50’sine el koysunlar” diyor. Arsanın zaten hepsi benim değil ki. Beni kötüye nasıl bağlamaya çalışıyor…

İddia edildiği gibi, sayın Yavaş diyor ki “Parayı FETÖ’cülere verdi, yurt dışına kaçtı” Bu sene 40’ıncı yılım benim. Hayatımın hiçbir devresinde yurt dışına bir lira para yollamadım. Yurt dışında gayrimenkul almadım. Acaba Londra’da kimin evi var, kimlerin ne şirketleri var? Bir de bunun araştırın bakalım. FETÖ’cülükle suçlanacak en son insan benim.

BU ADAM BELEDİYE İÇİN MAHSURLU BİR ADAM

25 bin metrekare inşaat yapmam gerekirken 120 bin metrekare inşaat yapmışım. Fazlada 95 bin metrekare inşaat yapmışım, bunun değeri de 950 milyonmuş. Bu adam Ankara’yı yönetecek, gerçekten belediye için mahsurlu bir adam. Peki benim rantım 950 milyon lira, iddiası o. Ben rantı da ona veriyorum, arsayı da, iki tane kuleyi de ona veriyorum. Burasını 550 milyona gelsin benden alsın.

Oturduk teker teker çıkardık. Bu inşaat 120 bin metre doğru. Eksi 7 kat yerin dibine girdik biz. Yerin yedi kat altındaki otopark olan yeri rant olarak söylüyor. Burada 40 bin metrekare dediği yer otopark.

SUÇ DUYURUSU

Ankara Büyük Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Aygün hakkında 'Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanuna Muhalefet ve Terör Örgütüne Yardım Etmek' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Geçtiğimiz gün CHP Ankara İl Yönetimi, Sinan Aygün'ü ihraç talebi İl Disiplin Kurulu’na sevketmişti.

Aygün'ün belediye meclis üyesi kardeşi Sibel Aygün'ünde de ihracı isteniyor.