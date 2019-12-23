Kılıçdaroğlu'ndan 'rüşvet' iddiası sonrası Mansur Yavaş açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Aygün’ün Mansur Yavaş’la ilgili rüşvet iddialarıyla ilgili olarak 'Böyle bir uyuşmazlıkta yapılması gereken yasanın öngördüğü çerçevede hareket etmesidir. Yavaş da yasanın öngördüğü çerçevede hareket etmiştir. Biz de kendisine onu söyledik: Yasa, hukuk neyi öngörüyorsa gereğini yapın. Gereği de yapılıyor' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl dolayısıyla bazı gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'GEREĞİ YAPILIYOR'

Sinan Aygün’ün Mansur Yavaş ile ilgili rüşvet iddiası üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, "Olayı doğal olarak öğrenmek istedim. Mansur Yavaş’la da görüştüm. Olayı aktardı bana. Binanın yapılması ile ilgili yargı süreci anlatıldı. Kendisi zaten yapısı, düşüncesi gereği haksızlıklara karşı çıkan, ranta karşı çıkan bir isim. Dolayısıyla böyle bir uyuşmazlıkta yapılması gereken yasanın öngördüğü çerçevede hareket etmesidir. Yavaş da yasanın öngördüğü çerçevede hareket etmiştir. Biz de kendisine onu söyledik: Yasa, hukuk neyi öngörüyorsa gereğini yapın. Gereği de yapılıyor" dedi.

Haksız olarak rant elde edenlere karşı belediye başkanının mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sinan Bey geldi bana ve anlattı. O nedenle ben de Mansur Bey ile ‘Nedir bu?’ diye konuştum. Anlattı Mansur Bey olayları biz de hukukun gereği neyse onu yapın dedik. Başka söyleyeceğimiz bir şey yok. (Konuşmanın sorulması üzerine) O ayrıntılara çok fazla girmek istemiyorum ama bir haksızlığa uğradığını ifade etti. Ben de belediye başkanına ‘Var mı bir haksızlık nedir?’ dedim. O da bütün ayrıntıları anlattı. Hatta Melih Bey zamanın da büyükşehirin avukatlığını yapan birisinin mahkeme kararlarını aldığı halde büyükşehir belediye başkanlığına getirip tebliğ etmemesi, bu arada inşaatın bitmesini beklemesi gibi bir sürü süreç var. Sonuçta şuna vardık: Yargı neyi öngörüyorsa gereğini yapın" diye konuştu.

'GİDECEĞİNİ BİLİYOR, PARASINI VERMEYECEĞİZ'

Kanal İstanbul projesine ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "Beyefendi gideceğini de gayet iyi biliyor. Sırf ekonomi görüşülmesin, vatandaşın sorunları tartışılmasın diye bir Kanal İstanbul’dur tutturmuş gidiyor. Paran var mı kardeşim, yap bakalım. Nerede bunun ÇED raporu, nerede kamu kuruluşlarının bu konudaki görüşü. Niye kamu kuruluşlarına baskı yapıyorsunuz. Şundan o da emin, ben de eminim: Beyefendi gidici. Gidecek. Birileri kalkıp da öyle köprü gibi yol gibi garantileri alıp, Kanal İstanbul'u yapacağım buradan garantiler de aldım ileride de haklarımı ararım, gelen iktidar da bana bir şey yapamaz demesin. Bugünden herkesi uyarıyorum, özellikle bu işe soyunacak olanları uyarıyorum. İktidara geldiğimizde kesinlikle parasını vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.