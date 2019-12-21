Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunan Aygün: Delilleri teslim edeceğim

Eski CHP milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP’li 3 belediye meclis üyesi hakkındaki ‘25 milyon lira rüşvet istedikleri’ iddiasıyla ilgili yaptığı suç duyurusunda geçen delilleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edeceğini açıkladı.

Eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı ve eski CHP milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP’li 3 belediye meclis üyesi hakkındaki suç duyurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rüşvet iddialarıyla ilgili görüntü ve kayıtları "gizlilik kararı" sebebiyle kamuoyuyla paylaşamadığını belirten Aygün, "Delilleri teslim etmedim. Onunla (deliller) ilgili, kamuoyuna vermemem konusunda bana uyarı geldi. Savcılığa elimde görüntüler olduğunu söyledim zaten. Savcılığa teslim edeceğim. Ancak şu an onları açıklamam yanlış" dedi.

Aygün, suç duyurusunun ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada yer alan, "Mahkeme kararının geçmiş dönemde uygulanmaması nedeniyle yaklaşık 570 milyon TL haksız menfaat elde eden Sinan Aygün..." şeklindeki iddiayla emsal artışının kastedildiğini belirterek, "Bu konuda tek bir şey söylerim. Bu imar artırımından dolayı. Yani bu, emsali 1.5’ten 2.5’e almak için. Belediyeye 2016’da, çevredeki emsal kararları göstererek ‘Bana 2.5 ver’ diye müracaat ettim. O dönem Melih Gökçek’le aramız yoktu. Emsalimi 2.1 verdi. ‘2.1 olmaz, 2.5 olur’ diye bunu mahkemeye götürecektim. Sonra ‘Uzatmayalım, inşaatına başla’ denildi. Çünkü yanım, karşım 2.5 emsal, bölgedeki diğerleri 3, 4, 5 diye gidiyor. Aradaki farkı 0.60 puan arttırmış oldum. Yani ‘0.60 puanın değeri, 570 trilyon (milyon)’ diyorlar." diye konuştu.

Dün Uğur Dündar’ın TELE1'de sunduğu "Demokrasi Arenası" programına katılan Mansur Yavaş, Aygün'e yönelik “Ankara’da son 10 yıl içinde imar rantı var. Hep de aynı kişiler yapıyor bu işi. İmar değişikliğinde 30 milyar lira birilerinin cebine gitti. Ben bunu Meclis’te de gündeme getirdim. 80 dosya var, okul yapılması karşılığında hukuksuz olarak verilen” açıklamasında bulunmuştu.