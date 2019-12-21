Mansur Yavaş'tan 'Sinan Aygün' açıklaması

Uğur Dündar’ın sunduğu ‘Demokrasi Arenası’ programına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski ATO Başkanı Sinan Aygün’ün suç duyurusuyla ilgili olarak 'İmar değişikliğinde 30 milyar lira birilerinin cebine gitti' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Uğur Dündar’ın TELE1'de sunduğu "Demokrasi Arenası" programının konuğu oldu.

Eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı olan CHP'li eski vekil Sinan Aygün’ün suç duyurusuyla ilgili konuşan Yavaş, “Ankara’da son 10 yıl içinde imar rantı var. Hep de aynı kişiler yapıyor bu işi. İmar değişikliğinde 30 milyar lira birilerinin cebine gitti. Ben bunu Meclis’te de gündeme getirdim. 80 dosya var, okul yapılması karşılığında hukuksuz olarak verilen” dedi.

Aygün hakkında suç duyurusunda bulunan Yavaş, “AKP’li Yalçın Akdoğan, FETÖ’cülerin arsa ve mülkleri satıp yurtdışına kaçtığını söylüyor ve bu hisseleri kimsenin almamasını istiyor ancak Sinan Aygün gidip bu arsalardan satın alıyor. Ben buradan cumhuriyet savcılarına suç duyurusunda bulunuyorum bu konuda” diye konuştu.

Aygün’den gelen mesajları gösteren Yavaş, “Sinan Aygün benimle sürekli görüşmek istedi ama ben reddettim” dedi. Yavaş, göreve geldiği günden bu yana Meclis’te kimseye rant sağlanmadığını savundu.

Yavaş, “Seçim öncesi halk bunlara gereken dersi verdi ama akıllanmadılar. Yeni bir kumpasın peşindeler. Parsel parsel Ankara’yı satanların hepsinden hesap soracağım" dedi.

Aygün, bir dava üzerinden Yavaş ve ekibinin kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediklerini ileri sürerek Yavaş ve CHP'li Meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.