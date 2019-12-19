Togo kuleleri kamu yararına aykırı bulundu, bina mühürlendi

Eski Ankara Ticaret Odası Başkanı olan CHP'li Sinan Aygün’ün ikiz kulelerine ilişkin mahkemeden önemli bir karar geldi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Togo ikiz kulelerinin inşaasına ilişkin imar planı değişikliklerine Melih Gökçek döneminde dava açmış, mahkeme imar planlarını iptal etmişti.

Plan iptaline rağmen Ankara Ticaret Odası Eski Başkanı Sinan Aygün’ün sahibi olduğu inşaat devam etmişti.

Bunun üzerine Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mustafa Tuna döneminde ruhsatın iptali ve binanın mühürlenmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu. Mustafa Tuna döneminde inşaat mühürlenmeyince Mimarlar Odası olayı tekrar yargıya taşıdı ve yargı 24 Ekim 2019 tarihinde mühürlememe kararını da iptal etti.

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi mühürlememe işleminin iptaline ilişkin önce istinaf başvurusu yaptı sonra aynı gün istinaf başvurusunu geri çekerek istinaf başvurusundan feragat etti.

Karar sonrası söz konusu bina mühürlendi.

Bu gelişmelerin ardından Sinan Aygün'ün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 Belediye Meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulunduğu iddia edildi.