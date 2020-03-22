Salgın günlerinde durum: Çalışan sayısında sonuncu, hastane yatağında sondan dokuzuncuyuz

Koronavirüs salgını devam ederken Türkiye'de hastanelerdeki durum pek de iç açıcı değil. AB-OECD liginde personelde sonuncu, hastane yatağında sondan dokuzuncu, hekim sayısında ise sonuncuyuz.

100 bin kişiye hizmet veren hekim sayısında AB-OECD sonuncusuyuz.

Sayı AB’de 371, OECD liginde 348, İtalya’da 399 iken, ülkemizde yalnızca 187.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018, s: 229

Hemşire-ebe sayısında sonuncuyuz

Türkiye 100 bin kişiye hizmet veren hemşire- ebe sayısında da AB-OECD sonuncusu. Fransa’da 1.082, İtalya’da 608, Almanya’da 1.322 hemşire- ebe 100 bin kişiye hizmet verirken, bizde bu sayı 301.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018, s: 241

Hastane yatağı sayısında sondan dokuzuncuyuz

10 bin kişiye düşen hastane yatağında da benzer bir olumsuzluk söz konusu. Sayı Türkiye’de 28,3 iken, AB ortalaması 49,1, OECD ortalaması 46,5.

Fransa’da 59,8, Almanya’da 80,8, salgının yerle bir ettiği İtalya’da ise 31,8 hastane yatağı 10 bin kişiye hizmet veriyor.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018, s: 124

Sağlık emekçilerimize bu dönemde çok büyük iş düşecek ve ortaya çıkacak sorunların sorumluluğu kesinlikle onlara ait olmayacak.