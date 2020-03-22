'Ben sağlıkçıları alkışlamıyorum'

'Alkışların' yöneticiler için gerçek anlamını sorgulayalım. Bu 'Haydi ölmeye gidin' mesajı olabilir mi? İlker Belek, sağlıkçılar için alkışlamaktan başka yapılabilecek şeyleri yazdı: İfade etmek istediğiniz destekse, minnetse, özürse, kapitalist düzenle hesaplaşın, kamucu, eşitlikçi, halkçı, sosyalist bir düzen kurmak için örgütlenin, mücadele edin, edelim.

İlk olarak Avrupa’da başladı. İtalyanlar, Fransızlar, Almanlar tıkılıp kaldıkları evlerinin balkonlarına çıktılar.

Bizde öncülük edeni bilmiyorum. Ama herkes sahiplendi.

Kimisi sarayından, villasından, kimisi gettosundan, gecekondusundan koroya katıldı.

Ne denilmek isteniyordu?

Yıllardır sözünüzü dinlemedik, yakınmalarınıza gözümüzü yumduk, bizi affedin mi?

Malzemesiz, maskesiz, giysisiz, eldivensiz canınızı feda ediyorsunuz, minnettarız mı?

Elimizden bundan başkası gelmiyor, yanınızdayız mı?

Haydi görev başına, işte bir alkışlık canınız kaldı mı?

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Sağlıkçılık bu: En zor koşullarda bile gereken yapılacak ve buna fedakarlık değil, görev denilecek.

Böyle bakıyoruz biz.

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Ama şimdi:

Sağlık sektörünü şirketleştirenlerin,

Hastaneleri özelleştirenlerin, kamu kaynaklarını özele aktaranların,

Tıp ortamını performansa bağlayıp, acımasız bir rekabete açanların,

Hastayı müşteri yapanların,

İlacı, tıbbi teknolojiyi tekellerin eline bırakanların,

Hemşireleri, sağlık teknisyenlerini, ebeleri, sağlık memurlarını, fizyoterapistleri, acil tıp teknisyenlerini… işsizliğe, üç kuruşa mahkum edenlerin,

Yaşanan sorunların suçlusu olarak sağlık emekçilerini gösterenlerin, sağlıktaki şiddeti önlemek için etkili bir yasa maddesi bile çıkarmayanların,

Özel güzeldir, piyasa kendi yolunu bulur diyenlerin, arz talep dengesinden dem vuranların,

Tekelleşmenin, şirketleştirmenin, rekabetin, performansın kapitalist düzenin kaçınılmaz sonuçları olduğunu ve bütün bunların halkın sağlığına karşı, bir avuç sağlık patronunun çıkarı için gerçekleştirildiğini görmeyenlerin, bu konularda yıllardır yapılan uyarılara kulak tıkamış olanların

Alkışlarının nesnel olarak sağlıkçılara mesajı şudur:

Ölmeye gidin.

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Alkış şimdi çevreye dayanılmaz kokular saçan kapitalist lağım çukurunun üzerini örtüyor.

Sağlıkçılar görevlerinin ne olduğunun bilincindeler, desteğiniz moral de veriyor. Ama göreceksiniz alkışlar yetmeyecek, işler biraz yoluna girdiğinde patronlar ve onların yöneticileri bütün dünyada yine bildiklerini okumaya devam edecekler.

İfade etmek istediğiniz destekse, minnetse, özürse, kapitalist düzenle hesaplaşın, kamucu, eşitlikçi, halkçı, sosyalist bir düzen kurmak için örgütlenin, mücadele edin, edelim.