Özgür Boza Okulları'nın velileri MEB'e başvurdu

'Kapatıyoruz' mesajıyla eğitim-öğretimin durdurulduğu Özgür Boza Okulları’nın velileri, Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın çağrısıyla bugün Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak dilekçe verdi. Kurumun okul hakkında düzenlediği tutanakta yer alan ifadeler ise velilerin tepkisine neden oldu.

Özgür Boza Okulları’nın kapanmasına rağmen alacaklarını alamayan veliler bugün Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Verdikleri dilekçeyle yaşadıkları sürecin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da tespitini ve gereğinin yapılmasını talep eden veliler, kurum yetkilileriyle de uzun bir görüşme yaptı.

USULSÜZ KAPATMA SÖZ KONUSU

Kurum yetkilileriyle yapılan toplantıda Patronların Ensesindeyiz Ağı (PE) avukatı dilekçelerin bugün verilmesinin hukuki gerekçesini şu sözlerle anlattı:

“Yaşananlar özel okul kapatma prosedürüne aykırı. Yönetmelikte ve kanunda, okulun öğretim yılı bitiminden üç ay önce velilere, öğrencilere ve eğitim personeline haber verilmek kaydıyla ancak öğretim yılı sonunda kapatılabileceği düzenleniyor. Yalnızca okulda öğrenci kalmaması durumunda, bu hükme uyulması gerekmiyor. Özgür Boza da bu zorunluluğun etrafından dolanabilmek için velilere emrivaki yaparak çocuklarının kayıtlarını okuldan almalarını sağlamaya çalıştı. Önemli bir kısım veli bu süreçte çocuklarının kayıtlarını almıştı. Ancak halen okulda kaydı olan öğrenciler var. Yani ortada bir usulsüz kapatma var. Biz de vereceğimiz dilekçelerle bu durumun tespitini talep ediyoruz.”

MEB’İN SKANDAL TUTANAKLARI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilisi ise konunun gündemlerinde olduğunu ve incelemenin sürdüğünü, tutanakların tutulduğunu ve bir dosya hazırlandığını belirtti. PE avukatının tutanaklarda yazılanları sorması üzerine okunan inceleme sonuçları ise velilerin öfkesine neden oldu. 20 Kasım tarihli tutanakta, okulun eğitim öğretim faaliyetine uygun olduğu ve kimi veliler çocuklarını okuldan aldığı için yaşanan aksaklıkların da sınıflar birleştirilerek giderildiği, okulda eğitim öğretim faaliyetinin devam ettiği ifade edilirken, ikinci tutanakta ise okulların tatil olduğu geçen hafta kayda alınmış.

Tutanaklara tepki gösteren velilerden biri Kasım ayı başında ihtarname çektiğini, bunların neden dikkate alınmadığını sorarken, PE avukatı da tutanağın gerçekliği yansıtmadığını belirterek, “MEB’in tuttuğu tutanak, bir özel okul patronunun velilere, öğretmenlere ve öğrencilere karşı nasıl korunduğunu gösteriyor” dedi.

Toplantı çıkışında soL haber portalına bilgi veren veliler, kitap ve kırtasiye için toplanan parayla Eylül ayında öğretmenlerin Mayıs ayı ücretlerinin ödendiğini ve bunun ardından Okul Aile Birliği tarafından okulun giderlerinin hesaplandığını, öğretmenlerin Eylül ayı ücretleri için de velilerden ayrıca 1500 TL toplandığını anlattı. Kıyafet paralarının da toplandığını ancak kıyafetlerin teslim edilmediğini belirten veliler, okulun kapanmasından kısa süre öncesine kadar önümüzdeki yıl için okulun para toplamaya devam ettiğini hatırlattı.

Veliler, yaşananların yalnızca kendilerini maddi anlamda sıkıntıya sokmakla kalmadığını, daha büyük sorunun çocuklarının yaşadıkları olduğuna dikkat çekti. Yılın ortasında başka bir okula geçmenin çocuklar için son derece sıkıntılı olduğunu belirten anne babalar, çocuklarının hâlâ bunu atlatamadığını söyledi.

‘ENSTİTÜ RUHUNU ŞİMDİ YAŞIYORUZ’

Pek çok velinin okuldan ciddi anlamda alacağı bulunuyor. Ancak onlar yalnızca bu alacaklarının karşılanmasını istemiyor: “Derdimiz yalnızca ödediğimiz paraları geri almak değil, bu adamın dolandırıcılıktan hüküm giymesini istiyoruz. Bir daha kimseye bunu yapamasın istiyoruz.”

Özellikle lise öğrencileri için nakil yaptırmanın zorluklarından bahseden bir veli de, devlet okullarının kapasitenin dolu olduğu gerekçesiyle çocukları almayı reddettiğini, yeni bir özel okula göndermenin ise yeni maddi sıkıntılar anlamına geldiğinin altını çizdi. Devletin bu durumda çocuklara sahip çıkması gerektiğini söyleyen veli, okulun köy enstitüsü modelini reklam malzemesi yapmasına da değinerek şöyle konuştu:

“Biz yan yana geldik, bu sürece karşı mücadele ediyoruz ve sonuna kadar da edeceğiz. Benim kızım ileride 'Benim ailem mücadele etti' diyebilecek. Özgür Boza, enstitü ruhundan bahsediyordu. İşte şimdi, burada, yan yana geldiğimizde bu ruhu yaşıyoruz. Enstitü ruhunu bu şekilde vermiş oldu.”

Özgür Boza Okulları’nda haksızlığa uğrayan veliler ve öğretmenler, Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın çağrısıyla, 25 Kasım Pazartesi günü Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde yan yana gelmiş ve bu toplantı sonucunda, mücadelenin daha güçlü biçimde yürütülebilmesi için Özgür Boza Veli Komitesi kurulmuştu.

Gerek ücretleri ve diğer hakları ödenmemiş olan öğretmenlerin, gerekse ödemelerini alamamış olan velilerin mücadelesi, PE Ağı altındaki Özgür Boza Öğretmen Komitesi ve Özgür Boza Veli Komitesi kanalıyla devam ediyor.

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