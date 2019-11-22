Özgür Boza Okulları Komitesi’nden çağrı: Bu iş daha bitmedi!

Özgür Boza Okulları yönetimi imzasıyla yayımlanan ‘Kapatıyoruz’ açıklamasının ardından Patronların Ensesindeyiz (PE) Özgür Boza Okulları Komitesi öğretmenlere ve velilere yönelik bir çağrı yaptı.

Uzun süredir öğretmenleri ve velileri çeşitli yöntemlerle oyalamaya çalışan Özgür Boza, okulu kapatacağını resmen ilan etmişti.

Bu kapatma kararının ardından, Patronların Ensesindeyiz (PE) Özgür Boza Okulları Komitesi öğretmenlere ve velilere yönelik bir çağrı yaptı.

Komite, öğretmenleri ve velileri haklarını almak için vakit kaybetmeden birlikte mücadele etmeye çağırdı.

Patronların Ensesindeyiz'de yer alan habere göre, Özgür Boza Okulları Komitesi’nden yapılan açıklama şu şekilde:

BU İŞ DAHA BİTMEDİ!

Özgür Boza Okulları yönetimi beklenen açıklamayı yaptı. Aylardır öğretmenlerin haklarını gasp eden ve aylardır farklı tarihlerde maaşların ödeneceğini söyleyerek öğretmenleri oyalayan, velileri ve öğrencileri kandıran Özgür Boza Okulları yönetimi sonunda ‘Kapanıyoruz’ dedi. Bugüne kadar onlara inanan öğretmenler ve veliler bir kez daha hayal kırıklığına uğradılar ve ortada bırakıldılar.

Biz PE Özgür Boza Okulları Komitesi olarak bütün öğretmen arkadaşlarımıza ve velilerimize sesleniyoruz: Bu iş daha bitmedi!

Gelin aylardır verilmeyen maaşlarımızın patron tarafından gasp edilmesine engel olmak için, çocuklarımızın eğitimi için ödediğimiz paraların iç edilmesini önlemek için, öğretmenlerimize ve çocuklarımıza yaşatılan mutsuz ve endişeli günlerin hesabını sormak için artık vakit kaybetmeden birlikte mücadele edelim.

Bütün öğretmen arkadaşlarımızı ve velilerimizi yaşadıkları hak gasplarını bildirmek ve önümüzdeki günlerde bir araya gelerek mücadele sürecimizi konuşacağımız toplantıya katılmak için aşağıda paylaştığımız Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı ihbar kanallarına ulaşmaya davet ediyoruz.

[email protected]

05419400514

https://patronlarinensesindeyiz.org/

Patronların Ensesindeyiz Özgür Boza Okulları Komitesi