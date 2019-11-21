Özgür Boza okulu kapattı

Uzun süredir öğretmenleri ve velileri çeşitli yöntemlerle oyalamaya çalışan Özgür Boza, okulu kapatacağını resmen ilan etti.

Özgür Boza Okulları dün okul yönetimi imzasıyla yaptığı açıklamada, önümüzdeki Pazartesi günü itibariyle okulu kapatma sürecini başlattıklarını duyurdu. Başta okul patronu Özgür Boza olmak üzere, okul yönetimi bugüne kadar velileri ve öğretmenleri çeşitli yöntemlerle sürekli oyalarken, yapılan açıklama beklenen durumun ilamı olmuş oldu.

Özgür Boza Okulları’nda son bir aydır birçok öğretmen maaşları ödenmediği için görevlerinden ayrılırken, öğrenciler de yaşanılan süreçten olumsuz etkilendikleri için bireysel olarak ya da gruplar halinde başka okullara geçmeye başlamıştı. Dün velilere yönelik yapılan açıklamada, okul yönetimi "Okulumuzun geçtiği zor dönemi birlikte yaşıyoruz. Öğretmenlerimizin, sizlerin ve Okul Aile Birliğimizin de desteği ile son ana kadar okulumuzu ayakta tutmaya çalıştık" değerlendirmesinde bulundu.

Okul yönetimi açıklamasında her türlü gelişmeyi velilerle açıklıkla paylaştığını iddia ederken, açıklamada "Bu süreçten sonra çocuklarımızın yaşantısı etkilenmeye başlayacağını için, derhal riski olmayan kararlar almamız gerekiyor. Bu nedenle istemeden de olsa, zorla da olsa 25 Kasım 2019 Pazartesi itibariyle okulumuzu kapatma sürecine üzülerek başlıyoruz. Bugünden itibaren çocuklarımızın doğabilecek maddi ve manevi kayıplarını engellemeliyiz" ifadesine yer verildi.

Geçen yıldan bu yana aylarca öğretmenlerin maaşlarını ödemeyen, geçtiğimiz aya kadar halen velilerden erken kayıt adı altında para toplamaya devam eden okulun patronu Özgür Boza ise henüz bir açıklama yapmış değil.

Okul yönetimi dün yaptığı açıklamada ayrıca, velilere bu eğitim-öğretim yılı için aldıkları paraları geri ödemek yerine, üç eğitim kurumuyla protokol imzaladıklarını, ücretleri 22-25 bin arasında değişen bu kurumlara öğrencilerin gelecek yıl için kayıt yaptırmaları halinde bu yıl için ücretsiz devam edebilecekleri bildirdi. Yönetim son iki yıldır okulda yaşanan öğretmenlere yönelik bunca hak gaspına, öğrencilerin ve velilerin yaşadığı büyük mağduriyete rağmen, açıklamasında ‘’Atatürk’ün, Cumhuriyetimizin yolunda, aydınlık Köy Enstitülerinin ruhunun en azından bizler arasında tekrar hissedilmesi bile bizim için anlamlıdır’’ diyerek değerleri suiistimal etmekten de yine çekinmedi.

ÖZGÜR BOZA OKULLARI ÖĞRETMEN KOMİTESİ'NDEN MÜCADELE ÇAĞRISI

Patronların Ensesindeyiz (PE) Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı Özgür Boza Okulları Öğretmen Komitesi de okul yönetiminin velilere gönderdiği bu açıklamanın ardından yazılı bir açıklama yaptı. Komite tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘’Bugün bir özel okul patronu belki de şimdiye kadar yaptığı en açık konuşmayı yaptı. Bugüne kadar anlattığımız gerçeklikleri, öğretmen maaşlarının ödenmemesi hakkında yaptığımız yayınları ve paylaştığımız yazıları hedef alan, yok sayan, iftiralarla suçlayıcı bir tutum içerisinde olan Özgür Boza Okulları yönetimi bugün, tabiri caizse bir ‘veda mesajı’ yayınladı. Bugün bir patron daha neden olduğu hak gasplarını fark bile etmeden geçip gittiğini açıkladı. Bu hak gasplarının pek çok öğretmene, çalışana, öğrenciye ve veliye yaşattığı zorlukları yaptığı açıklamada bile gözetmeden üstelik.

Her şey baştan beri anlattığımız gibi oldu. Biz ‘kral çıplak’ diyerek hakları gasp edilenleri söylenen yalanlara daha fazla prim vermemeye ve birlikte mücadele etmeye davet ettik. Aklın ve doğrunun yanında durduk. Başta patron Özgür Boza olmak üzere okul yönetiminin türlü saldırganlığına karşı tavrımızı değiştirmedik. Bundan sonra da yolumuz aynı olacak. Haklarımızı almak ve okullarımız değişse de patronların karşısında bu yaşadıklarımızı bir kez daha yaşamamak için daha da güçlenerek mücadelemizi sürdüreceğiz.

Okul yönetiminin açıklamasıyla birlikte, daha fazla beklenecek bir şey kalmadığı gerçeği bu defa patron tarafından da ilan edilmiş oldu. Şimdi başta öğretmen arkadaşlarımız olmak üzere bir araya gelerek mücadele etme zamanı. Tüm çalışanlarımız ve velilerimizi PE Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı’na ulaşarak haklarımız ve geleceğimiz için birlikte mücadeleye davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.’’