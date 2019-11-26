Özgür Boza Okulları velileriyle öğretmenleri buluştu

Aylarca öğretmen maaşlarını ödemeyen, velileri ve öğrencileri kandıran Özgür Boza Okulları yönetiminin ‘kapanıyoruz’ açıklaması üzerine veliler ve öğretmenler bir araya gelerek uğradıkları haksızlığın üstesinden gelmenin yollarını tartıştılar.

Pazartesi günü itibariyle okulda eğitim gerçekleşmediği Özgür Boza Okulları öğretmen ve velileri, uğradıkları haksızlığı paylaşmak ve yürütecekleri mücadelenin yol haritası oluşturmak için dün akşam Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı’nın çağrısıyla yapılan toplantıya çok sayıda veli ve öğretmen katıldı.

Özgür Boza Öğretmen Komitesi adına bir öğretmen, öğrencisini okuldan almak zorunda kalan bir veli ve PE temsilcisinin oluşturduğu divanın yönettiği toplantıda PE adına konuşan Alpaslan Savaş, dayanışma ağının çalışmaları hakkında bilgi verdi. Savaş konuşmasında “En temel yurttaş hakkı olan eğitim hakkı, tek kişinin ağzından çıkacak bir cümleyle belirleniyor. Bugün bu durumu en can alıcı şekilde yaşayan topluluk burası. Çocuklarımızı okula gönderdik, mesleğimizi sürdürmek için burada öğretmenlik yapmaya başladık ve karşılığında bir kişinin ağzından çıkan bir sözle, bir kişinin aldığı kararla, hırsları ya da bilinçli tercihleri yüzünden öğretmenlerimiz dönem ortasında işsiz, çocuklarımız okulsuz kaldı” dedi.

Özgür Boza Okullarında Öğretmenlerin maaşlarını ve çoğu haklarını alamadıklarını hatırlatan Savaş, son güne kadar velilerden para toplama çabası içinde olan okul patronunun yaptıklarının nitelikli dolandırıcılık olduğunu ifade etti.

Savaş PE’nin bu tür haksızlıklarla mücadele etmek için kurulduğunu söylerken, her şeyin bir kişi ya da ailenin inisiyatifi altında olduğu bir tabloda çalışanların yan yana gelerek haklarını birlikte koruyabilecekleri bir dayanışma oluşturma amacı güttüğünü söyledi.

EN FAZLA ÖRGÜTLENME ARAYIŞI ÖZEL OKULLARDA ORTAYA ÇIKTI

PE’ye ulaşan şikayetler arasında en fazla eğitim alanında yaşanan hak gasplarının bulunduğunu ve en fazla örgütlenme arayışının özel okullarda ortaya çıktığını söyledi. Savaş, Özgür Boza’da ise öğretmenler Mart ayından itibaren ücret alamamaya başladıklarını hatırlatarak öğretmenlerin PE’ye başvurmalarının bundan 4 ay sonra Haziran ayında olduğunu ve bir komite oluşturarak mücadeleye başladıklarını hatırlattı.

ÖZEL OKULLAR ÖĞRETMENLERİ REHİN ALIYOR

Toplantıda konuşan, öğretmenlerin hukuki temsilciliğini üstlenen PE avukatı, Özgür Boza öğretmenleriyle birlikte yürüttükleri mücadeleyi aktardı. PE avukatı konuşmasında, okul yönetiminin öğretmenlerin taleplerini yok saydığını, sürekli oyalama yöntemleriyle zaman kazanmaya çalıştığını, önce bir grup öğretmenle başlayan mağduriyetin şimdi tüm okula ve velilere ulaştığını belirtti.

Özgür Boza tarafından 2018’den 2020’ye kadar velilerden kayıt parası toplandığını belirten PE avukatı “2018-2020 eğitim paraları alındı ancak sadece 5 ay eğitim verdiler... 12 yıllık bir eğitim sürecini bir kişinin, patronların inisiyatifine bırakmak rezalet, burası karlı değil der adam çıkar gider. Bu ihtimal bile rezalet” dedi.

Konuşmasında hukuken yapılabilecek girişimleri de değerlendiren PE avukatı toplantının sonraki bölümünde veliler ve öğretmenlerden gelen soruları yanıtladı. Yapılan değerlendirmelerde birlikte ve ortak mücadelenin önemi vurgulanırken, mücadelenin uzun soluklu bir mücadele olduğu vurgusu yapıldı ve farklı kanallar üzerinden atılacak adımlar tartışıldı.

ÖĞRETMEN KOMİTESİNİN ARDINAN VELİ KOMİTESİ KURULDU

PE avukatının bilgilendirmesinin ardından velilerin yürütecekleri hak arayışlarında yol haritası belirlemek için yeni bir Veli Komitesi kuruldu. Veli komitesinde öğretmen, avukat, bankacı gibi farklı mesleklerden veliler sorumluluk aldı. Toplantının tamamlanmasının hemen ardından yan yana gelen Komite, okuldan alacakları, konunun kamuoyuna etkili bir şekilde yansıtılması ve okul patronu için suç duyurusu yapılması hakkında çalışmalara hızla başlamayı kararlaştırdı. Toplantıda ilk olarak Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verilecek dilekçenin hazırlanması ve dilekçelerin toplu olarak iletilmesi için çağrı yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda Özgür Boza okulları öğretmenleri de söz alarak yaşadıkları sorunları aktardı. Öğretmenler ilk kez velilerle birlikte bu denli açık bir paylaşım yapabildiklerinin altını çizdiler. Söz alan bir öğretmen beraber çalışmaya başladıkları zaman yaptıkları işin ses getirmeye başladığını söylerken “birlikte çalışırsak, sesimizi o zaman duyurabiliriz, ne zaman birlikte olduk, o zaman güçlü olmaya başladık, o zaman Özgür Boza bizimle muhatap olmak zorunda kaldı” dedi.

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