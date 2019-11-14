Öğrencileri 'pilav yemeye' diye götürüp Kuran dinlettiler, cariyeleri anlattılar

İzmir'de lise öğrencileri, 'pilav yemeye' gidecekleri söylenerek, müftülüğün 'Mevlid-i Nebi Haftası'na götürüldü. Cariyelerin anlatıldığı, peygamberin aile hayatının örnek alınması gerektiği söylenen programda çocuklara Kuran dinletildi.

İzmir Bornova'da lise öğrencileri, öğretmenleri tarafından nereye gittikleri haber verilmeden müftülüğün "Mevlid-i Nebi Haftası"na götürüldü.

Aralarında Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bornova Anadolu Lisesi (BAL), İzmir Fen Lisesi gibi okulların bulunduğu lise öğrencileri, "pilav yemeye" denilerek, Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programa götürüldü. Programda çocuklara önce tasavvuf müziği sonra da Kuran dinletildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan Bornova ilçe Müftülüğü'nün sitesinde de yer alan programa göre, İlçe Müftüsü Mesut Harmancı konuşma yaptı. Ardından çocuklara "Mevlid-i Nebi Haftası" nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon izletildi. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr Muammer Erbaş da "Peygamberimiz ve Aile" konulu konuşmasında, çocuklara peygamberin aile hayatının örnek alınması gerektiğini söyledi. Çocuklara konuşmalar sırasında "cariyeler" de anlatıldı.

VELİLER OKUL YÖNETİMİNE DİLEKÇE VERİYOR

soL'un görüştüğü öğrenci velileri de, çocuklarının zorla ve kendilerinden habersiz bir şekilde "Mevlid-i Nebi Haftası"na götürülmesine tepki gösterdi. Mevzuat gereği kendilerine bilgi verilmeden çocuklarının okul dışına çıkarılmasını eleştiren veliler, öğrencilerin dini içerikli etkinliklere katılımlarının da isteğe bağlı olduğunu hatırlattı.

BAL'daki velilerin okul yönetimine teslim etmek üzere dilekçe hazırladığı da öğrenildi. Söz konusu dilekçede, "Velisi olduğum öğrencinin ders ve okul dışı faaliyetlere katılmasıyla ilgili tarafımdan yazılı izin alınması gerekmektedir. Bu konuda gereken hassasiyeti göstermenizi rica ediyorum. İznim olmaksızın ders dışı etkinliklere çocuğumun dâhil edilmesi durumunda yasal ve hukuki haklarımı kullanacağımı bildirmek isterim. Ayrıca çocuğumun okul dışından katılımcılarla yapılan etkinliklere veya projelere katılımı ve etkinliğin konusu ve katılımcıların bilgileri hakkında velisi olarak bizlerin bilgilendirilmesi zorunluluğunu önemle hatırlatırım" yazıldı.

Etkinliğe katılım yazısının Kaymakamlık onayıyla Milli Eğitim'den geldiği ve okullardan bazı sınıfların seçildiği öğrenildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla "Kutlu Doğum" adı verilen haftanın adını "Mevlid-i Nebi" olarak değiştirilmişti. Dev bütçesiyle birçok bakanlığı bile geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Mevlid-i Nebi Haftası" için geçtiğimiz günlerde hazırlattığı "aile" konulu kampanya filmleri hem cinsiyetçi yaklaşımı hem de filmlere ödenen parayla tepki çekmişti.