Diyanet'ten kısa filmlere ödenen parayla ilgili açıklama

Diyanet tepki çeken 'aile' temalı kısa filmler için yüz binlerce lira ödediğinin ortaya çıkmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada 'zikredilen rakamlar'ın yalnızca kısa filmleri kapsamadığı kaydedildi.

Dev bütçesiyle birçok bakanlığı bile geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Mevlid-i Nebi Haftası" için hazırlattığı "aile" konulu kampanya filmleri hem cinsiyetçi yaklaşımı hem de filmlere ödenen parayla tepki çekerken, Diyanet'ten bir açıklama yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı açıklamada kampanya için hazırlanan 4 ayrı kısa filmin internet bağımlılığının aile bireyleri üzerindeki olumsuz etkisine odaklandığı belirtilerek "Kısa filmler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, konseptin ailede bütün bireyleri hassasiyete ve nezakete davet ettiği görülecektir" denildi.



Kısa filmlere ödenen rakamla ilgili haberlerin "iyiniyetten yoksun ve maksatlı" olduğu iddia edilen açıklamada "Zira söz konusu haberlerde zikredilen rakamlar, sadece kısa filmlerin değil, Mevlid-i Nebi Haftasına dair konsept üretimi, görsel tasarımlar, afiş, bilboard ve davetiyeler, uzun sinevizyon filmi ve basın lansmanı olmak üzere hizmet alımının tamamı için belirlenen bedeldir" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaştığı ve tartışmalara neden olan videolar için çıktığı ihaleyi Mois İletişim Ve Etkinlik Yönetimi Reklam Tanıtım Organizasyon Danışmanlık Şirketi’nin kazandığı ve şirkete toplam 295 bin TL ödendiği ortaya çıkmıştı.

