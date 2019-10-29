Diyanet'e 2020'de rekor bütçe: 8 bakanlığı solladı

Diyanet bütçesinin 2020'de 1,1 milyar lira artırılarak 11,5 milyar liraya çıkarılması teklif edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 yılı bütçesinin 2019 yılına göre 1,1 milyar TL artırarak 11,5 milyar TL’ye çıkarılmasını teklif eden iktidar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçesini ise azalttı. Diyanet, 11,5 milyar TL’lik bütçesi ile 16 bakanlıktan sekizini geride bıraktı.

BirGün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre, 2020 yılı bütçesinden Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın payına 5.1 milyar TL düştü. Her yıl kütüphanelere dağıtmak için yayınevlerinden kitap alımı işini 2017’de ‘ödenek yetersizliği’ nedeniyle gerçekleştiremeyen Bakanlığın 2020 bütçesinden önceki yıla göre yarım milyon liralık kesinti yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı için 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin teklif edilen toplam 16.2 milyar TL, Diyanet için 2020 ve 2021 yıllarına dair talep edilen 23.8 milyar TL’lik bütçenin yüzde 46 gerisinde kaldı.

3 YIL İÇİN 37,5 MİLYAR TL

Diyanet’e 2020, 2021 ve 2022 için 37,5 milyar TL ödenek teklif eden iktidar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ise aynı dönemler için yalnızca 16,2 milyar TL teklif etti.

Diyanet’in üç yılda harcayacağı toplam para, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın üç yılda harcayacağı toplam paranın yüzde 131 üzerine çıktı.