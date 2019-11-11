Diyanet'in tepki çeken kamu spotuna ne kadar harcadığı belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı kamu spotlarına 295 bin TL ödediği iddia edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sosyal medyada paylaştığı kamu spotlarına 295 bin TL ödediği öne sürüldü.

BirGün'den İsmail Arı’nın haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından paylaştığı ve tartışmalara neden olan videolar için ihaleye çıktı.

İhaleyi ‘Mois İletişim Ve Etkinlik Yönetimi Reklam Tanıtım Organizasyon Danışmanlık Şirketi’nin kazandığı ve şirkete toplam 295 bin TL ödendiği belirtildi.

Şirketin aynı zamanda Diyanet Vakfı’nın reklam filmleri ile sosyal medya çalışmalarını da yaptığı kaydedildi.