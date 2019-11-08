Diyanet Vakfı milyarderler arasına katıldı: Diyanet'in kara kutusunun 2018 geliri 1.2 milyar lira oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘kara kutusu’ olarak nitelendirilen Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) 2018 yılındaki geliri, 2014 yılına oranla yüzde 116 arttı. 2014 yılı geliri 584,7 milyon TL olan TDV, 2018 yılında 1,2 milyar TL gelir elde etti.

Dev bütçesi ile aralarında yatırımcı bakanlıkların da yer aldığı birçok bakanlığı geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘kara kutusu’ olarak nitelendirilen Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) 2018 yılındaki geliri, 2014 yılına oranla yüzde 116 arttı. 2014 yılı geliri 584,7 milyon TL olan TDV, 2018 yılında 1,2 milyar TL gelir elde etti.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Sayıştay’ın, “Denetlenmesi gerekir” tespitine karşın denetim dışı bırakılan TDV, hemen her yıl olduğu gibi 2018 yılında da faaliyet raporunu gecikmeli açıkladı. 2017 yılında 914,2 milyon TL gelir elde eden vakfın 2018 yılındaki geliri ise 1,2 milyar TL’ye ulaştı. Vakıf, 2018 yılında topladığı paradan yalnızca 251,4 milyon TL’yi harcamadı. Vakfın, ‘Amaca Yönelik Giderler’ kalemine kaydettiği 901,8 milyon TL’lik harcamanın detayları ise mali tablolara yansıtılmadı.

VAKFIN GELİRLERİ 4 YILDA İKİ KAT BÜYÜDÜ

TDV’nin 2014 yılından 2018 yılına kadar giderek büyüyen bütçesi, mali raporlarla bir kez daha gözler önüne serildi. Vakfın gelirleri, dört yılda iki kat büyüdü. 2014 yılında 584,7 milyon TL geliri olan vakfın yıllara göre gelir sıralaması şu şekilde gerçekleştirdi;

2015, 632 milyon TL

2016, 791,5 milyon TL

2017, 914,2 milyon TL

2018, 1,2 milyar TL

2018'DE BAĞIŞLAR YÜZDE 28 ARTTI

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kurban bağışlayarak işaret ettiği vakfın bağış gelirleri de yıllar içinde katlandı. 2017 yılında 777,9 milyon TL bağış ve yardım toplayan vakfın 2018 yılında topladığı bağış ve yardımların toplamı 1 milyar TL ile ifade edildi. Vakıf, 2017 yılına göre 2018 yılında yüzde 28 daha fazla bağış ve yardım topladı.

TDV’nin 2018 yılı fitre gelirleri de 16,9 milyon TL oldu. Vakfın 2017 yılına oranla yüzde 35 artan fitre gelirlerindeki artış, kurumun faaliyet raporuna, “Mütevelli heyetimizin üzerinde titizlikle durduğu önemli bir konu da fitre-zekât bağışlarıdır. Vakfımıza yapılan zekât ve fitre bağışlarında büyük artış olmuştur” ifadeleri ile kaydedildi.

Vakfın 2018 yılındaki zekât gelirleri de 2017’ye oranla yüzde 44 artarak 43,6 milyon TL’ye çıktı.

Vakfın 1,2 milyar TL’lik 2018 yılındaki harcamalarının bazıları ise şu gider kalemlerine yazıldı: