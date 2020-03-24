Muslera’dan Erdoğan eleştirisi: Dini hastalığın önüne koydu

Galatasaray'ın kalecisi Muslera, Türkiye'deki virüs salgınıyla ilgili Erdoğan'ı eleştirerek, 'Başkan, dini hastalığın önüne koydu. Dualarla başa çıkabileceğini düşündü. İşlerin daha karmaşık hale gelmesine yol açtı' dedi.

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Abdurrahim Albayrak’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından bir açıklama yaptı. Muslera, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüsle ilgili tutumunu eleştirdi.

ESPN'de yer alan habere göre Sport 890'a röportaj veren Muslera, Galatasaray’da koronavirüs testinin sonuçlarını beklediğini belirterek Erdoğan için şunları söyledi:

“Türkiye çok büyük bir nüfusa sahip ve günde 300 civarı vaka açıklanıyor. Başkan, dini hastalığın önüne koydu ve dualarla başa çıkabileceğini düşündü. İşlerin daha karmaşık hale gelmesine yol açtı."

Muslera'nın açıklamasından saatler sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak, "Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" dedi.

'SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI'

Muslera sözlerinin basında geniş yer bulmasının ardından Instagram hesabından yeni bir açıklama yaparak sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

"Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla yaptığım bir röportajda kullandığım sözlerim tamamen yanlış anlaşılmış. Dinine çok bağlı bir insan olarak dinle ilgili olumsuz bir yorum yapmam söz konusu olamaz. Dünya olarak korku ve şüphe dolu bir dönemden geçiyoruz. 9 yıldır Türkiye’de yaşıyorum ve hayatımı bu güzel ülkede kazanıyorum. Burayı hep 2. ülkem gibi görüyorum. Erdoğan’ın, hükümetin, Sağlık Bakanı'nın ve bütün sağlık personelinin özverili çalışmasını her geçen gün ekranlardan ve sosyal medyadan takip ediyoruz. Sağlık konusu spordan, futboldan, her şeyden daha önemli ve değerlidir. Bütün kalbim ve dualarım sizlerle. Sabırlı olalım ve evde kalalım."