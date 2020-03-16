Terim'den futbolculara: Sendikalı olmadıkları sürece bu durumda kalacaklar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim liglerin ertelenmemesine tepki gösterdi, 'Sendikalı olmadıkları sürece bu durumda kalacaklar' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmemesine tepki gösterdi, sendika açıklamasında bulundu.

"Futbolcular derneği sizce ne yapmalıydı? Şimdiye kadar çoktan toplanıp 'biz oynamıyoruz' demeliydi" ifadesini kullanan Terim, "Antrenörler birliği hiçbir şey diyemez, dememiştir. İki satır kınama... Hakemler birliği çıkıp da bir şey diyemez, diyemezler. Sendika olmadıkları sürece bu durumda kalacaklar" dedi.

Terim, "Futbolun ana unsurlarını devreye almazsanız, alacağınız kararlarda net olamazsınız. Hiçbir para, tecrübeyi satın almaz, yerine geçmez. İki hafta sonra milli takım arası yok mu? Milli takım arasına kadar erteleseydiniz, milli takım arasında baktınız vakalar bitti, bu arada oynardık. Benim çocuklarımın canı, neden önemli değil ya. Böyle bir şey yok. Ben bunu kendi adıma konuşmadım. Ben bunu Türk futbolu adına söylüyorum. Biz ülke olarak her yerde beraber olabiliyoruz, burada niye olmayalım ya? Böyle bir şey yok. Biz Süper Lig’de oynuyoruz, imkanlarımız çok iyi. Bende hem kaseti, hem raporu var. 2’nci Lig, 3’üncü Lig, BAL, Allah onlara yardım etsin. BAL’ı düşünemiyorum" diye konuştu.