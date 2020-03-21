Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Belirtiler görüldü

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada erkek basketbol takımında oynayan bazı sporcular ile idari kadroda koronavirüs belirtileri görüldüğünü duyurdu.
Cumartesi, 21 Mart 2020 13:10

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, erkek basketbol takımında oynayan bazı sporcular ile idari kadroda koronavirüs belirtileri görüldüğü ve şüphelilerin tarama testlerinin yapılmakta olduğu bildirildi.

Açıklama şöyle:

Erkek Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır. 
 
Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir. 
 
Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır.