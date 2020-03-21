Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Belirtiler görüldü

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada erkek basketbol takımında oynayan bazı sporcular ile idari kadroda koronavirüs belirtileri görüldüğünü duyurdu.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, erkek basketbol takımında oynayan bazı sporcular ile idari kadroda koronavirüs belirtileri görüldüğü ve şüphelilerin tarama testlerinin yapılmakta olduğu bildirildi.

Açıklama şöyle:

Erkek Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır.



Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir.



Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır.