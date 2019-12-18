Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması

Aylardır maaşlarını alamayan Doğa Koleji öğretmenlerinin boykotu sürerken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Bakan Selçuk, öğretmenlerin iki talebi olan '3 aydır alamadıkları ücretlerin derhal ödenmesi' ve 'eğitim hakkının güvence altına alınması'na ilişkin net bir açıklama yapmadı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aylardır öğretmenlerinin maaşını ödemeyen Doğa Koleji ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan'ın açıklaması, velilerin, öğrencilerin ve özellikle de maaşlarını alamayan, 3 gündür boykotta olan ve iş bırakma hakkını kullandığı için çeşitli baskılar da yapılan öğretmenlerin beklediği netlikte değildi.

"Çocukları bu meselenin içine katmaya gayret edilmesinin çok doğru olmadığını düşünüyoruz" diyen Selçuk, yasal düzenlemeler yaptıklarını belirterek, benzer örneklerin yaşanmaması için hızlı hareket ettiklerini öne sürdü.

'TARAFLARLA TEMAS HALİNDEYİZ'

Selçuk, "Taraflarla temas halindeyiz. Çok yakın bir süre içinde satışla ilgili bir çözümün ortaya çıkması için gereken tedbirleri alıyoruz" diyerek, okulun satışının "takipçisi" olduğunu söyledi. Öte yandan, "Satışın olumlu olmaması halinde hiçbir öğretmeni ve öğrenciyi mağdur etmemek için A,B,C planlarımız mevcut" diyen Bakan Selçuk, saydığı planların içeriğine ilişkin ise bilgi vermedi.

Okulun borçlarıyla birlikte İTÜ Vakfı'na satıldığı iddialarının sorulduğu Bakan, "Siz o bilgiyi nereden aldıysanız oradan teyit etmeye çalışın. Biz şu anda bu tür bir açıklama yapmak durumunda değiliz" demekle yetindi.

Öğretmenlerin iki talebi olan "3 aydır alamadıkları ücretlerin derhal ödenmesi" ve "eğitim hakkının güvence altına alınması"na ilişkin de bir açıklama yapmayan Bakan Selçuk, "Çok kısa süre içinde bu satış ve devirle ilgili olumlu haberlerin gelmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

Bakan'ın açıklamasının ardından çalışanların durumu ve okulun devri ile ilgili belirsizlik sürüyor.