Kayıp Gülistan Doku'nun dayısı: Abakarov ailesinin ifadeleri çelişkili

Geçtiğimiz pazar gününden bu yana kayıp olan Gülistan Doku'nun dayısı Mehmet Kan, kaybolmadan bir gün önce Gülistan'ı darp ettiği söylenen erkek arkadaşı Zaynal Abakarov’un ailesinin savcılığa çelişkili ifade verdiklerini söyledi.

Hâlâ kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Önceki gece üniversite yurdunda eylem yapan arkadaşları Gülistan bulunana kadar eylem yapacaklarını belirterek, "Yeteri kadar aramanın yapılmadığını düşünüyoruz" dedi.

FARKLI İFADE VERMİŞLER

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre, Gülistan Doku'nun dayısı Mehmet Kan, Gülistan'ın minibüsten indiği kamera bulunmayan Dinar Köprüsü'nde çalışma yürüten yetkililerin, Gülistan'ın yüzde 95 olasılıkla baraj suyunda olmadığını söylediklerini aktardı. Şüpheleri üzerine çeken, Gülistan’ın erkek arkadaşı Rus vatandaşı Zaynal Abakarov’un ailesinin verdiği ifadelerde çelişki olduğunu öğrendiklerini belirten Kan, "Anne ayrı ifade veriyor, polis baba farklı bir ifade veriyor. Eğer ki çocuğun ve ailesinin olayla alakası yoksa neden Tunceli'den buradan gittiler ve buradan gitmiş olmalarına rağmen neden bir bilgilendirme yapmıyorlar? Neden çelişkili ifade veriyorlar? Neyi gizlemeye çalışıyorlar?" diye sordu.

Habere göre Baro Başkanı Kenan Çetin de, savcılığa 10-15 soru sorduklarını cevap beklediklerini söyledi.

Doku ailesi adına konuşan abla Aygül Doku ise şimdiye kadar Dinar Köprüsü'nde Gülistan’a ait olduğu iddia edilen bir makas ve saat ile 16.26'da Gülistan’ın telefonundan Zainal Abarakov’a yapılan 4 saniyelik bir arama dışında ellerinde bir delil bulunmadığını belirtti.