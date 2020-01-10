Kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku hâlâ bulunamadı

Geçtiğimiz pazar gününden bu yana kendisinden haber alınmayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor.

Günlerdir haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki Doku'nun Diyarbakır'da yaşayan ailesi Dersim'e giderek polis ekiplerine başvurdu. Gülistan'ın bulunması için polis ve jandarma ekipleri ortak çalışma başlattı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi'nin de katıldığı belirtilen arama çalışmaları, Doku'nun son olarak görüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Diner Köprüsü yakınlarına kaydırılmıştı.

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da arama çalışmasını yürüten yetkililerden bilgi aldı. Doku'nun ailesiyle de görüşen Maçoğlu, arama çalışmaları için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıfta okuyan 21 yaşındaki öğrencimiz Gülistan Doku’dan Pazar gününden bu yana haber alınamıyor. Gülistan'ı arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. pic.twitter.com/MCUwJbwjZT — Fatih Mehmet Maçoğlu (@FatihMacoglu) January 9, 2020

Valilik tarafından da bir açıklama yapılarak, "4 gündür haber alınamayan Munzur Üniversitesi Öğrencimiz Gülistan Doku'yu arama çalışmalarımız; JÖAK, jandarmamız, emniyetimiz, AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın uzman ekipleriyle devam etmektedir. Kayıp kızımızın Diyarbakır'dan gelen ailesi ve akrabaları da Valiliğimizce öğretmenevimizde misafir edilmektedir" denildi.

AİLE: OLAYIN ÖRTBAS EDİLMEK İSTENDİĞİNDEN KORKUYORUZ

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre ise Doku’yla ilgili soruşturmada erkek arkadaşı olan Zaynal Abarok’tan şüphelendiğine yer verildi. Rus uyruklu Abarok’un üvey babasının Tunceli’de polisken Abarok’un da Rusya’da harp okulunu bitirdiği belirtilirken, Gülistan Doku’nun ablası 29 yaşındaki Aygül Doku, polisin tavrının kendilerini kuşkulandırdığını ve olayın örtbas edilebileceğinden korktuklarını söyledi.

Aygül Doku, "Zaynal, cumartesi akşamı Gülistan darp ederek zorla araca koyuyor. Polis, Gülistan’ın o an şikâyetçi olmadığını, ondan dolayı bir şey yapmadıklarını söyledi. Pazar günü de en son Zaynal ile görüşüyor. Ve kayboluyor. Kameralarda, Gülistan’ın ardından minibüse bindiği görülüyor. Ama nerede indiğine dair görüntü yok. Polis diğer kayıtların olmadığını söyledi. Oysa Tunceli’nin her yeri kamera" dedi.

Aygül Doku olayı şöyle anlattı: "Gülistan, Cumartesi günü, Zeyl’in evinin alt katında olan ve daha önce çalıştıkları Hanımeli cafe de işbaşı yapıyor. Akşam, Gülistan ile Zaynal karşılaşıyor. Bir tartışma oluyor. Zaynal, Gülistan’a bu tartışma sırasında evli olduğunu itiraf etmiş. Zaynal’ın annesi ve babası Gülistan’ı eve davet ediyor. Dördü, evde, 1.5 saat görüşüyorlar. Zaynal’ın babası, Zaynal’e Gülistan’ı yurda götürmesini isteyince Gülistan, bunu kabul etmiyor. Gülistan, evlerinden ayrılıp biraz yürüdükten sonra, Atatürk mahallesinde, yol kenarında Zaynal, 06 plakalı bir araçla gelip, tekrar kendisini götürmek istediğini söylüyor. Gülistan araca binmek istemeyince Zaynal, onu darp ederek araca zorla koymaya çalışıyor. Çevredekilerin aramasıyla gelen polis, Gülistan’ın o an şikayetçi olmadığı için bir şey yapmadıklarını söyledi. Bu bizi kuşkulandırdı. Saat 23.00’ı geçtiği ve yurda gidemeyeceği için üniverseteden bir hocasının evine gidiyor."

Gülistan’ın dayısı Mehmet Kan da, "Polis, bize, hastane raporlarına göre Gülistan’ın Ekim ayında hap aldığını ve intihara teşebbüs ettiğini söyledi. Bundan hiç haberimiz olmamıştı. Peki polis bunu niye o dönemde söylemedi? Neyin üstü örtülmek isteniyor?” diye konuştu.