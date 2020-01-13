Gülistan Doku'nun ailesinden açıklama

Günlerdir haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi basın açıklaması yaptı.

Dersim'de kaybolan ve 9 gündür kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun ailesi basın açıklaması yaparak, "Öncelikli isteğimiz Gülistan’ın sağ olarak bulunmasıdır. Fakat başına bir şey gelmiş ise de akıbetinin en kısa zamanda ortaya çıkmasını istiyoruz" dedi.

Aile, şimdiye kadar Dinar Köprüsü'nde ona ait olduğu iddia edilen bir makas ve Gülistan Doku’nun cep telefonundan alınan 4 saniyelik aramayı hatırlatarak, "Bunlar dışında elimizde bizi sonuca götürecek bir delil bulunmamaktadır” dedi.

Gülistan Doku'nun kardeşi Aygül Doku, duyarlılık gösterenlere teşekkür ederek, “Bu noktada Dersim halkının ve bütün Türkiye’nin bu konu ile ilgili alaka, hassasiyet ve duyarlığını görüyor ve Gülistan bulunana kadar devam edeceğine yürekten inanıyor ve güveniyoruz. Gülistan’ın yüreği yanmış ailesi olarak başka Gülistanlar'ın kaybolmaması ve başka ailelerin yüreğinin yanmaması için bütün insanları daha da duyarlı olmaya çağırıyoruz. Kamuoyu, basın ve bütün kurumların kesin, somut, kafa karışıklığı oluşturmayacak bilgi ve belgeleri ailemizle paylaşmasını istiyoruz. Çabası olan gerçek ve tüzel tüm kişilere çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Tunceli Barosu Başkanı avukat Kenan Çetin ise kamuoyundaki bilgi kirliliğine değinerek, “Baro başkanlığımıza somut, kesin bilgiler geldiğinde bunu basınla paylaşacağız. O yüzden daha çok somut, kesin bilgiler üzerinden yürümemiz gerekiyor. Hassas bir konu. Farklı varsayımsal durumlar bizi durumdan uzaklaştırabilir” dedi. Çetin, telefon sinyali ile ilgili de, “Bu teknik bir hata mı değil mi iki kuruma soruldu. Gelecek cevap bizimle paylaşılacak. Bazen hukukçunun, ailenin, kolluğun çözemeyeceği teknik bilgi ilgili birime yazılır. Yanılmıyorsam bunun cevabı bir iki güne elimize ulaşacak” diye konuştu.