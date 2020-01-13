VİDEO I Arkadaşları Gülistan Doku'nun bulunması için yurtta eylemlere başladı

Günlerdir haber alınmayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku için arkadaşları, KYK yurdunda eylem yaptı.

Dersim'de geçtiğimiz pazar gününden bu yana haber alınmayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun arkadaşları, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurdunda eylemlere başladı.

"Hepimiz Gülistanız!", "Dersim uyuma Gülistan’a sahip çık", "Susma sustukça sıra sana gelecek", "Gülistan Doku nerede", "İtaat etmiyoruz, susmuyoruz, korkmuyoruz" sloganları ile eylem yapan yüzlerce kadın öğrenci, Doku'nun bir an önce bulunmasını istedi.

Polis ekipleri, "bir intihar mektubu olduğu bilgisi" üzerine gelerek arama yapmak istediği Dersim Kız Öğrenci Yurdu'nda, öğrencilerin tepkileriyle karşılaştı.

Tepkilerin ardından polisler yurttan ayrılmak zorunda kaldı.