İnce: Yarın basın toplantısı düzenleyeceğim

Beştepe'ye giderek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen Muharrem İnce, yarın basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

24 Haziran 2018'de CHP tarafından Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterilen eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, sarayda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı.

İnce, yarın konuya ilişkin olarak bir basın toplantısı düzenleyeceğini ve gazetecilerin istedikleri soruyu sorabileceğini söyledi.

İnce, "24 Kasım 2019 Pazar günü saat 13.00’de Yalova Merkez Elmalık Köyündeki evimde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için isteyen gazetecinin istediği soruyu sorabileceği basın toplantısı düzenleyeceğim" paylaşımında bulundu.