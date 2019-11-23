Muharrem İnce'den ilk açıklama: 'CHP yönetimi bu saatten sonra konuyu geçiştiremez'

Muharrem İnce CHP Genel Başkanlığı için Erdoğan'la görüştüğü iddiası için 'parti içi muhalefete yönelik bir operasyon' dedi. İnce 'bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum' açıklaması yaptı.

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın, kaynağının Saray'da Erdoğan'la görüşen CHP'linin Muharrem İnce olduğunu söylediğini açıklamasının ardından Muharrem İnce, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "İddiaların benimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz. Bu bana, benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik şerefsizce bir saldırıdır" dedi. İnce "parti içi muhalefete yönelik bir operasyon" diye nitelediği bu iddia için "bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum" dedi.

İnce açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Daha ilk günden Rahmi Turan’ın dile getirdiği iddiaların merkezine benim adımın oturtulacağını bana gelen bilgiler doğrultusunda tahmin etmiştim.

Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım.

İddiaların benimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz. Bu bana, benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik şerefsizce bir saldırıdır. Bu şerefsiz, onurdan insanlıktan nasip alamamış kalemşörle ve kaynağım dediği saray soytarısıyla mutlaka yargı önünde hesaplaşacağız.

Bu iş elbette sadece yargıyla sınırlı kalmayacaktır. Siyaseten bu operasyonun parçası olan ve Cumhurbaşkanlığı seçim akşamından bu yana şahsıma yönelik kampanya yürütenlerle de hesaplaşmamız kamuoyunun huzurunda devam edecektir.

Şundan herkes emin olsun ki kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır.

Ben kendimin ne olduğunu biliyorum. Madem ismimi ortaya attınız elinizdeki belgeleri de tüm Türkiye ile paylaşmanızı bekliyorum. Bu konu artık benim için siyasi bir konu olmanın çok ötesine geçmiş bulunmaktadır.

CHP yönetimi bu saatten sonra konuyu geçiştiremez. Bu konuyla ilgili benim üzerimden mutlaka bir disiplin soruşturmasını da başlatmalıdır. Ya da taraf olarak konuyu yargıya taşıyıp kendi duruşunu göstermelidir."