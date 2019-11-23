CHP'den 'İnce-Saray görüşmesi' açıklaması

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasına ilişkin CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak 'Saray menşeli iddianın amacı CHP'ye kumpas kurmaktır' açıklamasında bulundu.

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin Beştepe'de gizlice Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasına dair CHP'den ilk açıklama geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iddiaya ilişkin "Rahmi Turan'ın açıkladığı kaynak bu haberi kimden aldığını açıklamalı" dedi.

Öztrak, şunları kaydetti:

"Saray menşeli bu iddianın amacı CHP'ye kumpas kurmaktır. Bu operasyonun amacı gayet açıktır. Amaç CHP’de karışıklık çıkarmak, kumpas kurmaktır. Saray memurlarının operasyonuyla CHP’yi dizayn etmek kimsenin haddi değildir. CHP’yi dizayn edecek tek bir güç vardır. O da delegelerimizdir."