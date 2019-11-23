AKP'den 'İnce-Saray' görüşme iddiasıyla ilgili açıklama

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın CHP'li Muharrem İnce'nin Saray'da Erdoğan'la görüştüğü iddiasına ilişkin AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin'den açıklama geldi.

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın CHP'li Muharrem İnce'nin Saray'da Erdoğan'la görüştüğü iddiasına ilişkin AKP'den ilk açıklamalar geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir gazeteci, 'Bir CHP’li Külliye’ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü' diye mesnetsiz bir haber yaptı. Haberde Cumhurbaşkanımızın CHP Genel Başkanlığı için o CHP’liye destek verdiği iddia edildi. Her bakımdan yalan olduğu belli olan iddialar. Belge yok. Mesnet yok. İsmi dolaştırılan Muharrem İnce en güçlü şekilde yalanladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun böyle bir görüşme olduğu iddialarını net dille yalanladı. Kemal Kılıçdaroğlu ise her zamanki gibi doğru haber gibi bir kaygısı olmadığını, kendisi açısından yalan da olsa elverişli haber peşinde olduğunu gösterdi ve 'böyle bir görüşme var, ismi biliyorum' dedi." açıklamasında bulundu.

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin ise, "CHP'de kim kime operasyon çekiyor bilmiyoruz da ilgilenmiyoruz da. AK davamızın lideri Cumhurbaşkanımız bu iftiralarla ve çamur siyaseti ile kirlenmeyecek kadar yüksektedir" derken, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi, iddia sahibi Turan'ın da mesleği bırakması gerektiğini söyledi.