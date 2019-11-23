'Erdoğan-İnce görüşmesi' iddiasının kaynağı denilmişti: İlk açıklama geldi

Rahmi Turan'ın 'Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce'ydi' açıklamasının kaynağı olduğu iddia edilen kişiden açıklama geldi.

Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğü iddiasının kaynağı olduğu iddia edilen Talat Atilla'dan açıklama geldi.

Odatv'nin “Rahmi Turan’ın yazısındaki haber kaynağı siz misiniz” sorusuna yanıt veren Atilla, “Haberin kaynağı ben değilim” dedi.

Atilla açıklamasına şöyle devam etti:

“‘Cumhurbaşkanı'nın CHP'li bir isimle görüştüğü doğru ama, ismini söylemem' diyen Kılıçdaroğlu'na ‘ismi açıklamak, gereğini yapmak senin boynunun borcudur' demek gerekir, diye düşünüyorum. Bunun yerine Rahmi Turan'ın linç edilmesi çok yönlü tuhaflıklar taşıyor. Kılıçdaroğlu’nun ‘doğru açıklayamam’ ifadesini, hangi bilgi ve olguya dayandırdığının sorguya değer olduğunu düşünüyorum.”