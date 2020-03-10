Haydarpaşa tarihi kazı alanı işçilerinden eylem çağrısı

Haydarpaşa İşçi Komitesi aylardır alamadıkları maaşları ve kötü çalışma koşulları nedeniyle bir basın açıklaması düzenleyecek.

Haydarpaşa arkeolojik kazıda sekiz aydır çalışan ve üç aydır maaşını alamayan işçiler, çalışma koşulları nedeniyle bir basın açıklaması yapacağını duyurdu. Patronların Ensesindeyiz Ağı'na bilgi veren Haydarpaşa İşçi Komitesi'nin 13 Mart Cuma günü saat 12.30’da Haydarpaşa Protokol Cami önünde yapacakları açıklamanın çağrı metni şöyle:

Bizler Haydarpaşa tarihi kazı alanında çalışan işçiler olarak daha öncede ilan ettiğimiz yasal ve insani haklarımız verilene kadar mücadelemizi yükseltmeye devam ediyoruz.

Bu kapsamda aşağıda yazılı taleplerimizi dile getirmek ve duyarlı kamuoyu ve işçi dostlarıyla buluşmak için 13 Mart Cuma günü saat 12:30’da Haydarpaşa Protokol Cami önünde bir basın açıklaması yapacağımızı duyuruyoruz.

Taleplerimiz:

3 aydır yatırılmayan maaşlarımızın derhâl ve toplu olarak tarafımıza verilmesi,

Maaşlarımızın AGİ’ler dahil tamamının bankadan düzenli olarak ödenmesi,

Öğle yemeklerimizin firma tarafından karşılanması veya yemek paralarının ücretlerimizle beraber her ay topluca ödenmesi,

Firmalar işe geliş gidişlerimizde servis hizmeti vermediği için yol paralarımızın İBB İstanbul Abonman Kartı aylık bedeli tutarınca her ayın başında ücretlerimizle beraber ödenmesi,

İnsan sağlığına uygun dinlenme, yemek ve tuvalet alanları acilen düzenlenmesi,

Yöneticilerin işçiye köle gibi davranmasına karşı insan onuruna uygun davranış gösterilmesi.



