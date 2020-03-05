Haydarpaşa tarihi kazı alanında maaşlarını alamayan işçiler komite kurdu

Haydarpaşa arkeolojik kazılarını sürdüren 400’ün üzerinde işçi 3 aydır maaşını alamıyor. Haydarpaşa tarihi kazı alanında çalışan işçiler tarafından bir işçi komitesi kuruldu. İşçi komitesi yaşadıkları sorunlara ilişkin bir açıklama yayımlarken aynı zamanda bir talep listesini de gündeme getirdi.

Geçtiğimiz gün Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Ağı’nın yapmış olduğu açıklamayla Haydarpaşa tarihi kazı alanında 400’ün üzerinde işçinin 3 aydır maaşlarını alamadığı duyurulmuştu.

Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Ağı yaptığı açıklamayla işçilerin haklarını alması için bir çalışma başlatacağını duyurmuştu. Bu doğrultuda Haydarpaşa tarihi kazı alanında çalışan işçiler tarafından bir işçi komitesi kuruldu. İşçi komitesi yaşadıkları sorunlara ilişkin bir açıklama yayımlarken aynı zamanda bir talep listesini de gündeme getirdi. Açıklama şu şekilde:

“BASINA VE KAMUOYUNA, KKC MARMARAY VE İSTANBUL MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ’NE DUYURULUR.

Bizler 3 aydır maaşlarını alamayan, Haydarpaşa tarihi kazı alanında çalışan kazı işçileriyiz. 3 aydır maaşlarımızı alamamamızın yanı sıra çalıştığımız tarihi kazı alanının değerine yakışmayan kötü koşullarda çalışmaktayız.

Esasen Ege Yapı Ray firmasının çalışanları olarak bizlere bağlı bulunduğumuz firma yetkililerince maaş alamamamızın nedeninin ana yüklenici firma olan KKC MARMARAY firması olduğu söylenmektedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki bizler emeğini kiralayarak karın tokluğuna çalışan işçileriz. Milyon dolarlık sermayeye sahip şirketlerin kendi aralarındaki ticari ilişkiler bizleri ilgilendirmemektedir. Ana yüklenici KKC MARMARAY’ın Ege Yapı Ray’a hakedişlerini ödeyip ödeyememesi bizi ilgilendirmemektedir.

KKC, yanı Kolin, Kalyon Cengiz İnşaat bu ülkede son yirmi yılın hemen bütün büyük ihalelerini almış, dünyada da en büyük sermayeye sahip inşaat firmaları arasında listenin başlarına yükselmiş firmalardır. Milyon dolarlar ile ve çok büyük ihale bedelli işlerle uğraşan bir firmanın 500 işçiye asgari ücreti ödeyememesi koca bir palavradır. Dolayısıyla bizlere KKC hakedişimizi vermiyor ondan dolayı da maaşlarınızı yatıramıyoruz denilmesin.

Buradan İstanbul Müzeler Müdürlüğü yetkililerine de seslenmek istiyoruz; yol ve yemek parasını dahi alamadığımız bir yerde 3 aydır maaş almadan çalışırken tarihi bir kazıyı ne kadar özenli yürütebilirsiniz?

Bizler Haydarpaşa tarihi kazı alanı işçileri olarak ücretlerimizin gecikmesi ve çalışma koşullarımızla ilgili aşağıda belirttiğimiz maddelerdeki taleplerimizi buradan kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

1-3 aydır yatırılmayan maaşlarımızın geciktirilmeden en kısa sürede ve toplu olarak tarafımıza verilmesi.

2-Maaşlarımızın 2 veya 3 ay geriden değil tamamlanan ayı takiben 10 günü geçirilmeden her ay düzenli ödenmesi.

3-Asgari ücret üzerinden yatırılan ücretlerimizin AGİ’ler dahil tamamının bankadan verilmesi ve elden ödeme yapılmaması.

4-Öğlen yemeklerimizin firma tarafından karşılanması veya yemek paralarının ücretlerimizle beraber her ay topluca ödenmesi.

5-Firmalar işe geliş gidişlerimizde servis hizmeti vermediği için yol paralarımızın İBB İstanbul Abonman Kartı aylık bedeli tutarınca her ayın başında ücretlerimizle beraber ödenmesi.

Yukarıda sıraladığımız taleplerimiz iş kanununa göre en temel haklarımız olup karşılanmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Taleplerimizin karşılanmasının birinci dereceden sorumlusu KKC MARMARAY ve Ege Yapı Yol firmasıdır. Taleplerimiz karşılanana kadar şantiye alanında örgütlenmeye ve mücadeleye devam edeceğiz.

Kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.''