Haydarpaşa tarihi kazı alanında maaşlarını alamayan işçi anlattı

Haydarpaşa arkeolojik kazılarını sürdüren 400’ün üzerinde işçi 3 aydır maaşını alamıyor. Maaş ödemesini yapmayan firma ise Marmaray projesinin de yüklenicisi olan Kalyon, Kolin ve Cengiz'in ortak şirketi KKC MARMARAY.
Haydarpaşa arkeolojik kazıda sekiz aydır çalışan ve üç aydır maaşını alamayan işçi çalışma koşullarının çok kötü olduğunu, üç aydır maaş alamadıkları için yol parası bulamadığı için gelemeyen arkadaşları olduğunu anlattı:
İŞÇİLERİN YEMEK YEDİĞİ YER İNSAN SAĞLIĞINA UYGUN DEĞİL
Haydarpaşa arkeolojik kazı çalışmalarında çalışan işçiler evden getirdikleri yemekleri insan sağlığına uygun olmayan yerlerde yiyor. İşçiler, 4 aydır maaşlarını ödemeyen KKC Marmaray patronundan maaşlarını ve çalışma koşullarını iyileştirmesini istiyor.