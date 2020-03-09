Haydarpaşa tarihi kazı alanında maaşlarını alamayan işçi anlattı

Haydarpaşa arkeolojik kazıda sekiz aydır çalışan ve üç aydır maaşını alamayan işçi Patronların Ensesindeyiz Ağı'na konuştu. Çalışma koşullarının çok kötü olduğunu belirten işçi, yol ve yemek parası almadıklarını, yemek yedikleri yerlerin çok kötü olduğunu belirtti.

soL - Patronların Ensesindeyiz