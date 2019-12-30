Çorlu tren faciasında oğlunu yitiren Mısra Öz Sel, ifadeye çağrıldı

Çorlu tren faciasında oğlunu yitiren Mısra Öz Sel, Başsavcılık tarafından ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar köyünde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren faciasında oğlunu yitiren Mısra Öz Sel ifadeye çağrıldı.

İfade vermeye çağrıldığını sosyal medyadan duyuran Mısra Öz Sel, "Oğlumu iki parça trenin altından aldım diyorum. Bu güne kadar sabırla adil yargı bekledik diyorum.Bugün emniyetten aranıyorum!!! Twitter paylaşımlarım yüzünden Çorlu Başsavcılığı ifadeye çağırıyor beni! Vaz mı geçeceğim bu gösterdiğiniz sopa ile!? Ayıp!!!!" diye yazdı.

Oğlumu iki parça trenin altından aldım diyorum. Bu güne kadar sabırla adil yargı bekledik diyorum.Bugün emniyetten aranıyorum!!!

Twitter paylaşımlarım yüzünden Çorlu Başsavcılığı ifadeye çağırıyor beni!

Vaz mı geçeceğim bu gösterdiğiniz sopa ile!?

Ayıp!!!! — Misra Oz Sel (@misra_oz) December 30, 2019

Adalet arayışını sürdüren Sel, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'a yönelik soruların yer aldığı bir metin kaleme almış ve ihmallere dikkat çekerek, "Çorlu Katliamı duruşmasında bir demiryolu işçisine mi yüklenecek tüm bu eksikler? Bu eksiklerden sorumlu olduğu apaçık ortada olan TCDD üst yönetimi İsa Apaydın ve diğer yöneticilerin yargılanmasına izin verecek misiniz?" diye sormuştu.