Çorlu tren faciasında oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel'den Bakan'a sorular

Çorlu tren faciasında oğlu Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz Sel, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'a yönelik soruların yer aldığı bir metin kaleme aldı.

Sel'in mektubunu HDP Milletvekili Garo Paylan, TBMM'de devam eden Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde okudu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine başlandı. AKP Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Çorlu’da yaşanan tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz Sel’in mesajını Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'a okudu.

Mısra Öz Sel'in Bakan Turhan'a hitaben kaleme aldığı mesajı şöyle:

"11 ay önce TBMM Genel Kurulunda yapmış olduğunuz yarım saatlik açıklamada, 'odaklandığımız nokta insan hayatı ve güvenliktir' demiştiniz. Çorlu ve Ankara kazasından sonra da demir yollarında kaza oldu. En son iki makinist öldü. İnsan hayatı ile odaklandığınız güvenlik önlemleri nelerdir?

İHMALLER APAÇIK ORTADA

Ayrıca 12 Haziran günü Meclis'te Çorlu Tren Katliamı Araştırılsın önergesini, biz acılı ailelerin gözleri önünde reddeden ve gerekçe olarak 'zaten süren bir araştırma süreci var' diyenlere ve bir de Cahit Turhan’ın 'kapsamlıca araştırılıyor' sözlerine karşılık soruyorum: 500 gün geçti katliamın üzerinden, ihmaller apaçık ortada. Koskoca TCDD menfez bakım ve kontrollerini elle ve gözle yapıyor, 700 kilometrelik hattan bir kişi sorumlu oluyor. Yol bekçileri çıkartılıyor. 'Ödenek yok' diye arızalı menfezlerin onarımı için açılan ihale iptal ediliyor. Meteoroloji raporlarını değerlendirebilecek yetkinlikte kimse kurumda bulunmuyor ve bu ulaşım aracı milyonlarca insan taşıyor.

500 GÜNDEN BU YANA İNSAN GÜVENLİĞİ İÇİN NE YAPTINIZ?

500 günden bu yana insan güvenliği için ne yaptınız? Eksiklerin bir kısmını burada size söylüyorum daha fazlasını siz biliyorsunuz. 'Kapsamlıca araştırılıyor' dediğiniz araştırmanızda bunların farkında değil misiniz? Çorlu Katliamı duruşmasında bir demiryolu işçisine mi yüklenecek tüm bu eksikler? Bu eksiklerden sorumlu olduğu apaçık ortada olan TCDD üst yönetimi İsa Apaydın ve diğer yöneticilerin yargılanmasına izin verecek misiniz?

Gerçek adaletin var olduğuna ilişkin sözlerinizi, 25 kişinin ölümünden sorumlu olanların yargı önüne çıkarılması ile ilgili tavrınızdan göreceğiz. Ancak o zaman 7’si çocuk 25 kişinin vebalinden kurtulabilirsiniz. Söyler misiniz; Oğuz Arda evladımı kara toprağa koyanların yanına kâr mı kalsın? İhmallerden dolayı daha kaç Oğuz Arda bu hayattan koparılsın?

Vicdana ve liyakatli hizmete davet ediyorum sizleri!"