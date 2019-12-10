Çorlu davası ertelendi: Mahkeme heyeti üç maymunu oynuyor!

Çorlu tren katliamıyla ilgili davanın dördüncü duruşmasında mahkeme heyeti ailelerin avukatlarının taleplerinin büyük kısmını reddetti. Duruşma çıkışında konuşan avukat Yüzbaşıoğlu, tanıkların ifadelerinin sorular verilerek hakim yokluğunda alındığını tespit ettiklerini söyledi. Faciada oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel mahkeme heyetinin üç maymunu oynadığını ve aldatmacaya göz yumduğunu dile getirerek tepki gösterdi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasıyla ilgili davanın bugün görülen dördüncü duruşmasında mahkeme mağdur ve müşteki avukatlarının neredeyse tüm taleplerini reddetti. Mahkeme duruşmayı 21 Nisan’a erteledi.

TANIKLARA SORULAR ÖNCEDEN VERİLMİŞ

Avukat Selvi Yüzbaşıoğlu duruşma sonrasında yaptığı açıklamada “Taleplerimizin reddedildiği bir duruşma yaşadık" dedi. Yüzbaşıoğlu "Çok önemli 3 tanığın talimat mahkemelerinde usulsüz olarak dinlenildiğini, tanıklardan bazılarının kalem memurlarınca hakim yokluğunda ifadelerinin alındığını, soruların verildiğini tespit ettik. Bunları tutanak altına aldık. Bu tanıkların tekrar esas mahkemece dinlenmesini talep etmemize rağmen mahkemece bu talebimiz reddedildi" diye konuştu.

KOVUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ TALEBİNE RET

Kovuşturmanın genişletilmesi, gerçeklere ulaşılması açısından çeşitli kuruluşlara müzekkere yazılması taleplerinin de reddedildiğini söyleyen Yüzbaşıoğlu "Tren katliamında 10’dan fazla kuruluşun yardım ekibi çalıştı. Hepsine tek tek arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili detayların sorulmasını istedik. Maalesef mahkeme yalnızca bir tanesine yazılmasına karar verdi. Üniversitelerin gönderdiği bilirkişilerle ilgili listeleri yetersiz bulduk, bunlarla da ilgili tekrar müzekkere yazılmasını istedik fakat bu talebimiz de reddedildi” dedi.

'SANIK OLMASI GEREKEN TANIKLARA SORULARI VEREN HAKİMLER VAR'

Faciada oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel ise duruşma sonrası basında yaptığı açıklamada "520 gün boyunca bir arpa boyu yol kat edemedik. Bu ülkede adalet birileri için geldiğinde, onlar bizim karşımızda nereye saklanacaklarını bilemeyecekler. Bunların hesabını soracağız" dedi. Öz Sel, Twitter’dan yaptığı açıklamada da “Adalet aranırken yapılan usulsüzlüğe, aldatmacaya göz yuman bir mahkeme heyeti var karşımızda. Sanık olması gereken tanıklara sorulacak soruları veren hakimler var adalet saraylarında.. Ve bunu bugün bildirdiğimiz halde 3 maymunu oynamayı tercih eden bir heyet. Sarayın soytarıları” diyerek tepki gösterdi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Mağdur ve müştekilerin katılma taleplerinin kabulü, baroların katılma talebinin reddi, geçen duruşma müzekkere yazılan teknik üniversitelere yeniden müzekkere yazılarak bilirkişilik vasıflarına haiz akademik personel listesinin gönderilmesinin istenilmesi, tanıkların mahkeme huzurunda beyanlarının alınmasına yönelik taleplerin reddi, tanık Mümin Karasu için yazılan talimatın dönüşünün beklenilmesi, müşteki Coşkun Yıldız'ın beyanında belirttiği 'hırsızlık' suçu açısından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması, atılı suçun katalog suçlardan olmayışı, sanıkların duruşmayı takip etmeleri, kaçma şüpheleri bulunmaması nedeniyle sanıkların tutuklanmaları yönündeki talebin reddi, adli kontrol tedbirlerinin aynen devamı ve bilirkişi heyetinin kesinleşmesinin ardından olay mahallinde bilirkişilerce keşif yapılması talep edildi.

Dava 21 Nisan'a ertelendi.

