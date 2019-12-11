Çorlu tren faciasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'in dedesi dün görülen duruşmanın ardından yaşananlara tepki gösterdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin yargılanan 4 sanığın duruşmasının ardından karara tepki vardı.

Mahkemeden tutuklama kararı çıkmaması sonrası kazada yaşamını yitiren 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'in dedesi tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"9 yaşındaki bir çocuğun ikiye bölünmüş halini görsünler ondan sonra karar versinler. Biz yaşamıyoruz. Nerde adalet? Orta sahadan top çevirdiler. Taa İstanbul'dan geliyoruz aynı şeyler tekrarlandı. Hadi güle güle. Diyoruz ki bilirkişiler bilen kişiler olsun. Bilirkişiler kimin elinde? Rektörün elinde. Rektör kimin elinde? Siyasilerin. Bilirkişilere ne oldu? Kimse bu davaya bakmak istemiyor. Bu neyin davası ya? 25 kişi öldü bu neyin davası. Bu ülkede adalet mekanizması işlemiyor. İnsanlar adalet diyor, insanlar ölüyor. Kimse bakmıyor, herkes önüne bakıyor işine bakıyor. Türk halkının itibarı ne olacak beyler, insanlar ölüyor. Cumhurbaşkanım torununu kucağına alıp seviyorsun. Benim torunum iki parçaydı, çuval gibi diktiler! Beni alın zindana atın. Çekin şu pis ellerinizi adaletin üstünden."