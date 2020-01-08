Ceren’in katili hakkında verilen ‘akıl sağlığı’ raporu ortaya çıktı

Cezaevinden firar ettikten sonra üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un akıl sağlığı raporunun detaylarına ulaşıldı. Raporda Arduç için 'duygu durum bozukluğu yok' denildi.

Cezaevinden firar ettikten sonra Ordu'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i evinin önünde öldüren Özgür Arduç'un, akıl sağlığı raporunun detayları ortaya çıktı.

Arduç'un akıl sağlığıyla ilgili alınan kararda, "Bilinci açık, iletişim kurabilen, uyumlu, duygu durum bozukluğu yok, düşünce içeriği normal, hezeyan, halüsinasyon tespit edilemedi, gerçeği değerlendirme, yargılama, soyutlama yetenekleri normal" denildi.

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde 3 doktorun oy birliğiyle verdiği raporda, Arduç’un TCK’nın "akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez" hükmünü düzenleyen 32/1 ve 32/2 maddelerinden istifade edemeyeceği bildirildi.

Arduç, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etmişti.