Ordu'da Ceren Özdemir için iki ayrı eylem

Ordu'da bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir için kentte bugün iki ayrı eylem düzenlendi.

Üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in katledilişi bugün Ordu'da düzenlenen iki eylemle protesto edildi.

İlk eylem Ceren'in önce eğitim gördüğü sonra da çalışıp son akşam evine gitmek üzere ayrıldığı bale okulundan başladı. Eylemciler Ceren'in eve yürüdüğü guzegahtan sessizce yürüyüp öldürüldüğü evinin önüne karanfiller bıraktılar. Bir grup aileye taziye ziyaretinde bulundu. Eğitim-İş öncülüğünde yapılan eyleme taraftar grupları ve sosyal medyadan örgütlenen lise ve üniversite öğrencileri ile yurttaşlar katıldı.

İkinci eylem Ordu Kadın Platformu öncülüğünde Köprübaşı Meydanı'ndan yürüyüşle başlayip Tahıl Pazarı'nda basın açıklaması ile sona erdi. Eylemde "Ceren'e sözümüz adalet olsun", "Susma haykır şiddete hayır", "Yaşasın kadın dayanışması", "Erkek değil gerçek adalet", "Ceren Özdemir ölümsüzdür", "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz", "Susmuyoruz korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganları atıldı.

Ceren Özdemir için Fatsa'da da eylem yapılacak. Eylem yarın saat 14.00'te Fatsa Meydan'da olacak.

