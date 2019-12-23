Ceren Özdemir davasında 'akıl sağlığı tespiti' kararı

Cezaevinden firar ettikten sonra üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren katil Özgür Arduç, SEGBİS ile katıldığı duruşmada akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ederken, 'Ceren’i bir anda gözüme kestirdim. Evinin önüne kadar takip attık ve bir anda bıçaklamaya başladım. Ceren’i iki defa bıçakladım' dedi.

Ordu'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i evinin önünde öldüren Özgür Arduç, hakim karşısına çıktı. SEGBİS ile duruşmaya katılan Özgür Arduç şunları söyledi: Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım. Ondan sonra insanlara her türlü kötülüğü yapmak istedim. İnsanlardan nefret ettim. Her kötülüğü yaptım. Kedi köpek öldürdüm. Benim akli dengem yerinde değil. 2 dakika iyi oluyorum 19 dakika kötü oluyorum. Ceren’i bir anda gözüme kestirdim. Evinin önüne kadar takip attım ve bir anda bıçaklamaya başladım. Ceren’i iki defa bıçakladım. İLGİLİ HABER Evinin önünde bıçaklanan genç balerin Ceren Özdemir yaşamını yitirdi ADLİ TIP KURUMUNA SEVK KARARI Ceren’in katilinin duruşması ertelendi. Sanığın akıl sağlığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine ve tutukluluk halinin devamına, duruşmanın 20 Ocak saat 10.30’da bırakılmasına karar verildi.