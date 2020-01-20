Ceren Özdemir'in katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Cezaevinden firar ettikten sonra Ordu'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i evinin önünde öldüren Özgür Arduç ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Arduç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Arduç hakkında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu.
Sanık Arduç, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan hakkında hazırlanan ikinci iddianame doğrultusunda da 10 Şubat'ta tekrar hâkim karşısına çıkacak.