Bilal Erdoğan: Türkiye'nin liderinin oğluyum diye hiçbir şey yapmayacak mıyım?

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı kimliğiyle CNN Türk'te konuşan Bilal Erdoğan ‘Ben Türkiye'nin liderinin oğluyum diye hiçbir şey yapmayacak mıyım?' dedi. Bilal Erdoğan devletin herhangi bir vakfın kasasına para aktarmasının imkansız olduğunu iddia etti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan Etnospor Kültür Festivali hakkında CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın programında konuştu.

Bilal Erdoğan Okçular Vakfı hakkında "Okçular Vakfı yıkılmış, yok olmuş, bizim kültürümüzün önemli bir köşe taşı olan bir yerin ihya edilmesiyle başladı. Bir yıkık minare vardı, bir de eski mutfağın duvarları vardı. Oradan yükseldi” dedi.

'DEVLETİN HERHANGİ BİR VAKFIN KASASINA PARA AKTARMASI İMKANSIZDIR'

Etnospor Kültür Festivali hakkında Bilal Erdoğan “Devlet burayı, buraya sahip çıkacak birilerine havale etmek durumunda. Buraya inanan, tarihine, misyonuna inanan birilerine veriyor burayı. Kaynak aktarma değil bunlar, mesela ben diyorum ki turnuva düzenleyeceğim. Kulüpleri bu kadar özel bir mekana getiriyoruz. Bütün bunlar yapılırken diyoruz ki 'gelen sporcularımızın yeme-içme hizmetini sağlar mısınız?'” diye konuştu.

Bu tür hizmetlere kaynak sağlanmasına dairse Erdoğan “Temizlik güvenlikle ilgili personel koydu belki kendi kurumunda. Para yok. Devletin herhangi bir vakfın kasasına para aktarması imkansızdır. Ortak hizmet protokolü denen mevzuatta karşılığı olan mesele var. Kamu kurumu, kamuya yararlı kurumla ortak proje yapılabilir. Diyelim ki para harcanacak iş var, idare doğrudan kendisi yapar. Bunların hepsinin mevzuatı, kanunu var” diyerek vakfın devletten para almadığını iddia etti.

‘ADI VAKIF OLAN BAZI KURUMLARIN SORGULANMASI GEREKİYOR’

Vakıfların istismar edilebileceğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye'de bizden önce vakıflar bu iş için kullanılmış, istismar edilmiş. Adı vakıf olan kurumların bazılarının sorgulanması gerekiyor. Ne olur insanlar sorgulasın? Bizle ilgili her şeyi üreten insanlar, o derneklerin ne vakıfçılık yaptığını sorgulasın.” dedi.

‘BEN TÜRKİYE'NİN LİDERİNİN OĞLUYUM DİYE HİÇBİR ŞEY YAPMAYACAK MIYIM?’

Kendisinin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu olmasından dolayı yaptığı işlerin eleştirilmesinden yakınan Bilal Erdoğan, "Mesela bir dernekte şunu tartıştık. Filanca hesabımıza şu kadar para yatırmış. Bunu geri verelim mi? Çünkü filancanın şöyle şöyle beklentileri olabilir. Ben bana bağış yapan insanların ne düşünerek bağış yaptığını bilemem ki. 17-25 Aralık'ta 1 tane zimmet ithamı yok. Herhalde o olsaydı, 17-25 Aralık'ın polisleri, savcıları bunu bu işin içine koyardı. Ben Türkiye'nin liderinin oğluyum diye hiçbir şey yapmayacak mıyım? Ben birisinin bir işini çözmek için bir kuruş alıyorsam bu rant amacıyladır. Devletin buna karşı önlemi mal beyanıdır. Ben 5 yıllık süreden daha kısa sürede bu mal beyanını verdim” sözlerini kullandı.